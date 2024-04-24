Аргентинец стал сенсацией в СМИ, потому что забаррикадировался в автосалоне: что с ним произошло

Абелардо Усандиварас уже более двух недель не сходит с полос новостей в Южной Америке и не только. Он стал своеобразным символом борьбы простых людей против теневой практики автосалонов.

Абелардо из города Метан приехал в Буэнос-Айрес с семьей в начале апреля и сразу же пошел в автосалон, где должен был забрать новый крайне необходимый ему грузовик. Но не получил ни машины, ни ответов, ни даже не смог связаться с владельцем.

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Тогда Усандиварас забаррикадировался в автосалоне и отказался выходить без обещанного грузовика. Или по крайней мере без аванса, который за него вносил. Эта история быстро стала вирусной, и борьба Абелардо стала горячей темой в Латинской Америке.

Мужчина, грузовик и борьба с автосалоном: вирусная история из Америки

Мужчина еще в прошлом году решил купить новый грузовик, поэтому связался с дилером в Буэнос-Айресе, продал свой старый грузовик и и сделал первый взнос за новый. Казалось бы, все идет прекрасно, но – за 120 дней (надлежащий срок поставки) Абелардо так и не получил никакой информации от дилера.

С декабря они передавали меня от одного телефона к другому и даже не сказали фамилии представителя компании. Правда в том, что они предлагали грузовики, которых у них не было. Это финансовая схема, где они используют ваши деньги, а потом пытаются заключить с вами другую сделку,

– рассказал журналистам Усандиварас.

Да, мужчине предложили другую машину, но сказали, что придется доплатить. Усандиварас не согласился и решил, что не уйдет из автосалона без того грузовика, который был в соглашении.

Они вели себя со мной, как с деревенщиной, так, будто они все знали, а я ничего не понимал. Мне казалось, что они говорят: "Мы победили столько умных людей из Буэнос-Айреса, что у нас не будет проблем с этим гаучо,

– возмущался Усандиварас.

После многочасовых переговоров и посредничества полиции необычная форма протеста Абелардо стала вирусной. Автосалон недооценил решимость мужчины и силу соцсетей. История получила такую огласку, что автосалон вернул аванс.

Аргентинец забаррикадировался в автосалоне, его протест стал вирусным / Фото из соцсетей

Что в итоге: