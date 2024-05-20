Мужчина в шутку сделал ДНК-тест, но результат навсегда изменил его жизнь

Джек Стил – техник скорой помощи, который стал комиком. Почти все члены его семьи прошли тест ДНК для генеалогической фирмы Ancestry – это сервис по отслеживанию родословной, который обещает сопоставить новичков с уже имеющимися пользователями в своей базе.

Родственники Джека получили предсказуемые результаты, поэтому мужчина не имел никаких оснований считать, что его ситуация будет другой. Но ошеломляющее откровение о его происхождении изменило все.

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Вот история о ДНК-тестах с неожиданным и открытым концом

Стил прошел ДНК-тест через Ancestry фактически в шутку, чтобы, развлечения ради, сравнить свою историю с другими семейными историями как по материнской, так и по отцовской линии. Однако результаты оказались совершенно неожиданными.

Мой тест показал, что я не являюсь родственником своего отца и всей его семьи. Мы еще ничего не выяснили, но продолжаем искать,

– рассказал Стил.

Стил поделился своей историей в интернете, надеясь получить совет от людей, которые имели в жизни нечто подобное. Благодаря его комедийным выступлениям история быстро нашла отклик в сети.

Когда семья Стила узнала результаты его ДНК-теста, она также была шокирована / Иллюстрация freepik

Тест стал шоком не только для Стила, но и для его семьи. Хотя мама Джека сказала, что не удивлена, и намекнула, что знает больше о настоящей личности биологического отца своего сына.

В одном из видео, которое комик опубликовал в тиктоке, он рассказал, что смог разыскать нескольких родственников по отцовской линии с помощью той же службы ДНК-тестирования. Но они либо ничего не знали о родственной связи со Стилами, либо не выходили на контакт.

Теперь Джек просит людей в сети помочь ему виртуально продвинуть его историю для поисков тайн его же прошлого. Он еще не уверен, каким путем пойдет, чтобы получить ответы, но, как и во многих других современных поисках, социальные сети могут служить разумным местом для начала.

Воссоединение с биологическими родственниками может начаться с шокового ДНК-теста / Иллюстрация freepik

Могут ли социальные сети соединить давно потерянных родственников

Имеет ли Стил шанс? Да, ведь есть подобные успешные примеры.

Две сестры-близняшки воссоединились в Грузии, Эми Квития и Ано Сартания, разлученные еще с роддома. Квития опубликовала видео в тиктоке, которое привлекло внимание Сатании и ее друзей, и это побудило двух женщин, которые сначала думали, что они просто двойники, встретиться. А ДНК-тестирование показало, что они на самом деле являются близнецами.

воссоединились в Грузии, Эми Квития и Ано Сартания, разлученные еще с роддома. Квития опубликовала видео в тиктоке, которое привлекло внимание Сатании и ее друзей, и это побудило двух женщин, которые сначала думали, что они просто двойники, встретиться. А ДНК-тестирование показало, что они на самом деле являются близнецами. В 2023 году учитель из штата Юта Бенджамин Халлеберг попал в заголовки газет – после того, как воссоединился со своей биологической матерью благодаря сообщению в фейсбуке.

из штата Юта Бенджамин Халлеберг попал в заголовки газет – после того, как воссоединился со своей биологической матерью благодаря сообщению в фейсбуке. А в 2022 году были истории о двух разных семьях, которым удалось разыскать биологических родственников, причем одна из них воспользовалась услугой ДНК-тестирования, а другая поделилась своими историями в социальных сетях.

Что касается Стила, то мужчина не теряет надежды, что его история в интернете также поможет расставить точки над "і" в его родословной.