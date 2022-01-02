Когда ты сталкиваешься с препятствием, противником или угрозой, все сводится к ощущению контроля над ситуацией. Если ты можешь овладеть ею, у тебя гораздо больше шансов найти способы преодолеть трудности. И, как оказалось, мужчины с высоким уровнем тестостерона имеют более высокие шансы на контроль ситуации.

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Высокий тестостерон = достижение успеха

Недавнее исследование экспертов Венского университета, опубликованное в Psychoneuroendocrinology, пролило свет на связь между тестостероном и конкурентоспособностью. Ученые основывались на идее, что этот гормон может помочь добиться успеха.

В исследовании участвовало 88 здоровых мужчин, которым давали однократную дозу тестостерона или плацебо. Все получили задание, которое могло вызвать низкий или высокий уровень контроля, а затем – более сложное соревнование, от которого они могли отказаться в любой момент.

Наблюдение показало, что в группе плацебо мужчины с низким восприятием контроля сдавались вдвое быстрее, чем те, у кого было высокое восприятие контроля. Однако в другой группе тестостерон противодействовал этому эффекту, в результате чего люди с низким уровнем контроля продолжали вести себя так, как их соперники с высоким уровнем контроля.



Мужчины с низким уровнем тестостерона сдавались вдвое быстрее / Фото Sam Moqadam

Наши результаты – первый шанс доказательства того, что тестостерон способствует стойкости к соревнованиям у людей. Более того, они показывают, что этот эффект зависит от психологического состояния, сформированного к соревнованию, открывая картину нашего понимания сложных отношений между тестостероном и социальным поведением,

– подчеркивают ученые.

Мы можем предположить, что, если у мужчины более высокий уровень тестостерона, он с меньшей вероятностью сдастся перед препятствием. Однако исследование показывает, что испытуемые были здоровыми и не учитывали свой исходный уровень тестостерона. А это значит, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить связь между успехом и уровнем этого мужского гормона.

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