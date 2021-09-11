Tinder впервые возглавила женщина: своего возлюбленного она удачно "свайпнула" вправо

В сервисе для знакомств Tinder, который принадлежит американской интернет-компании Match Group, кадровые изменения. Ее теперь возглавит Ренате Нюборг. Заметим, что она стала первой женщиной на этом посту с момента основания сервиса в 2012 году.

10 сентября стало известно, что Ренате Нюборг займет пост главы сервиса вместо Джима Ланзоне, который перешел в Yahoo! Соответствующая новость появилась на сайте Tinder.

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Tinder впервые возглавила женщина

К обязанностям главы Tinder Ренате Нюборг приступит 27 сентября. Сам генеральный директор Match Group заявил, что Нюборг продемонстрировала истинное лидерство, управляя европейским бизнесом Tinder. И что она также сосредоточена на ускорении роста и "развития опыта на основе того, что ищут участники, особенно женщины".

Кто такая Ренате Нюборг?

Нюборг присоединилась к Tinder в 2020 году. Она была генеральным менеджером на рынке Европы, Ближнего Востока и Африки. Теперь она станет первой женщиной-генеральным директором компании.

Интересный факт: Нюборг познакомилась со своим мужем в приложении Tinder.

Я "свайпнула" своего будущего мужа вправо, и это изменило мою жизнь. Быть генеральным директором этой компании – поистине выдающаяся возможность. Команда Tinder – без сомнения – самая новаторская и вдохновляющая группа, с которой я когда-либо работала,

– говорит она



Ренате Нюборг присоединилась к команде Tinder в 2020 году / Фото с твиттера Нюборг

Также Ренате добавила, что в команде строят веселое, инклюзивное и безопасное место для общения одинокий людей. Поэтому каждый его пользователь имеет возможность увидеть эволюцию в приложении.

Ранее она работала в онлайн-приложения для медитации Headspace. Также она более 4 лет работала в американской транснациональной технологической компании Apple. Там она руководила подразделением подписки на App Store по всей Европе.

Согласно Tinderpressroom, Нюборг имеет более 15 лет опыта создания мобильного бизнеса и бизнеса по подписке. А еще она – основатель студии дизайна приложений, ориентированных на человека, Pleo.

Ренате Нюборг –мать троих пасынков. В биографииотмечается, что она любит еду, свое пианино и музыку. А еще ее часто можно увидеть в походах или на лыжах вокруг Альп.

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У нас есть подозрение, что Tinder ожидают новые лучшие времена. Ведь такой пыл, как в Ренате Нюборг, только положительно повлияет на сервис знакомств.