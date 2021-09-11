10 вересня стало відомо, що Ренате Нюборг обійме посаду глави сервісу замість Джима Ланзоне, котрий перейшов в Yahoo! Відповідна новина з'явилася на сайті Tinder.

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Tinder уперше очолила жінка

До обов'язків глави Tinder Ренате Нюборг приступить 27 вересня. Сам генеральний директор Match Group заявив, що Нюборг продемонструвала істинне лідерство, керуючи європейським бізнесом Tinder. І що вона також зосереджена на пришвидшенні росту та "розвитку досвіду на основі того, що шукають учасники, особливо жінки".

Хто така Ренате Нюборг?

Нюборг приєдналася до Tinder у 2020 році. Вона була генеральним менеджером на ринку Європи, Ближнього Сходу й Африки. Тепер же вона стане першою жінкою-генеральним директором компанії.

Цікавий факт: Нюборг познайомилася зі своїм чоловіком у додатку Tinder.

Я "свайпнула" свого майбутнього чоловіка вправо, і це змінило моє життя. Бути генеральним директором цієї компанії – воістину видатна можливість. Команда Tinder – без сумніву – найбільш новаторська та надихаюча група, з якою я коли-небудь працювала,

– зауважує вона



Ренате Нюборг долучилася до команди Tinder у 2020 році / Фото з твітера Нюборг

Також Ренате додала, що у команді будують найвеселіше, інклюзивне та безпечне місце для спілкування самотній людей. Тож кожен його користувач має можливість побачити еволюцію у додатку.

Раніше вона працювала в онлайн-додатку для медитації Headspace. Також вона понад 4 роки працювала в американській транснаціональній технологічній компанії Apple. Там вона керувала підрозділом підписки на App Store по всій Європі.

Згідно з Tinderpressroom, Нюборг має понад 15 років досвіду створення мобільного бізнесу та бізнесу за підпискою. А ще вона – засновник студії дизайну додатків, орієнтованих на людину, Pleo.

Ренате Нюборг – випускниця філософського факультету Кембридзького університету, матір трьох пасинків. В біографії Presssroom зауважується, що вона любить їжу, своє піаніно та музику. А ще її часто можна побачити у походах або на лижах навколо Альп.

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У нас є підозра, що Tinder очікують нові кращі часи. Адже такий запал, як у Ренате Нюборг, лише позитивно вплине на сервіс для знайомств.