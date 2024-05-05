А в 2017, когда ему было только 27, Джонсон победил кандидата от республиканцев Клода Филлипса, набрав 73% голосов, и выиграл выборы в судейский округ Дофин. Какой путь пришлось пройти мужчине? Рассказываем на Men 24.

Смотри также Пережил шок из-за письма от налоговой: мужчине выставили долг втрое выше, чем Илону Маску

Как Ханиф Джонсон "запрыгнул" из-за решетки в кресло судьи

Ханиф Джонсон был студентом в Университете Пенсильвании, когда в 2012 году попал в зал суда в наручниках. Его обвинили в легком нападении, сговоре и домогательствах. А через 20 лет он оказался на судейской скамье как самый молодой судья в истории штата.

Ханиф Джонсон трижды побывал в заключении, но смог изменить свою жизнь / Коллаж 24 Канала

Джонсон родился и вырос в Харрисбурге и имел тяжелое детство. Но и открыл в себе страсть к спорту. Он решил попробовать себя в команде по легкой атлетике, и это решение навсегда изменило его жизнь.

Моя мать была наркоманкой, мой отец был наркоманом, моя бабушка была наркоманкой, моя тетя была наркоманкой, мой дядя был наркоманом, мой дедушка был наркоманом... Нас было 8 на 2-комнатную квартиру, а у моей мамы было большое сердце и она постоянно брала к себе детей из других семей,

– рассказывал мужчина в интервью Huffpost в 2018 году.

Джонсон решил, что он не так хочет прожить свою жизнь. Поэтому начал заниматься бегом. "Легкая атлетика фактически спасла мне жизнь". Но не облегчила ее: парень несколько раз представал перед судом, в том числе и за дедовщину, и попадал за решетку.

К примеру, во время одного из судов Джонсон случайно толкнул офицера. Его арестовали, обвинив в запугивании свидетеля во время судебного процесса по делу об убийстве.

Я пришел в суд в кандалах и наручниках... Это было дико, но присяжные вернулись с приговором "невиновен",

– рассказывал Джонсон.

Дальше – хуже: "Я даже не мог работать в Uber после того, как меня признали невиновным. Против меня использовали запись о моем аресте" (Джонсон тогда пробыл две недели в тюрьме, пока не выиграл суд).

Он выиграл выборы судьи в своем округе с потрясающим результатом / Фото из инстаграма Джонсона

После окончания университета Джонсон работал специалистом по вопросам семейных ресурсов в родном городе, помогая молодежи из групп риска. А опыт взаимодействия с правоохранительными органами подтолкнул мужчину к карьере юриста.