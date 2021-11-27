Тренер Райана Рейнольдса поделился лайфхаками, которые помогут похудеть
Источник:Men's Health
Дон Саладино – персональный тренер из Нью-Йорка и член консультативного совета по мужскому здоровью. Он помог множеству звезд стать настоящими супергероями. А на этот раз он поделился несколькими секретами, которые позволят эффективно похудеть.
Заметим, что советы от Дона Саладино не требуют от тебя использования сложного оборудования или походов в тренажерный зал. И это особенно актуально в холодное время года, когда выгнать себя из дома просто невозможно. Так что айда брать на вооружение лайфхаки от звездного тренера!
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Фитнес-тренер рассказал, как эффективно худеть
Термогенез физической активности
Это первый пункт, который подчеркивает Саладино. И касается он любой физической активности в твоем повседневном распорядке: от прогулки за кофе до работы по дому.
"Проще говоря: шаги", – говорит он.
Старайся делать каждый день много шагов / Фото Mad Rabbit Tattoo
Увеличение ежедневного количества шагов может быть простым, но очень эффективным способом сжигания калорий с минимальным воздействием. Особенно если ты начинаешь с небольшого количества шагов.
- Сам же Саладино рекомендует делать каждый день от 10 тысяч шагов.
Отказ от обработанных продуктов
Это второй совет от тренера. Он призывает тебя отказаться от всех обработанных продуктов шесть с половиной дней в неделю.
Мы будем чувствовать, что отказываемся от многих нравящихся нам вещей. И я не хочу, чтобы ты это делал. Я верю в умеренность. Но я тоже верю в некоторую последовательность, поэтому, когда ты начинаешь новый план питания, тебе нужно придерживаться определенных рекомендаций,
– отмечает тренер.
- Он призывает не есть вредную пищу через день. Тебе нужно сделать все для того, чтобы тело научилось воспринимать ее и реагировать на нее.
Потребляй больше белка
Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе диеты, – потребление белка.
Мне нравится вращать все вокруг белка, когда дело доходит до моего питания. Углеводы и жиры, являющиеся источниками энергии, могут потребовать ежедневных манипуляций. А вот белок – область, которая всегда остается неизменной. Я думаю, что это рекомендация, к которой все должны прислушиваться,
– добавил он.
- Дон Саладино рекомендует есть хотя бы 1 грамм белка на полкилограмма веса.
В твоем рационе должно быть достаточно белка / Фото logan jeffrey
Избегай обезвоживания
Гидратация – еще один очень важный фактор. К примеру, если ты весишь 90 килограммов, то пить нужно 3 литра воды в день.
Это ускорит твой метаболизм, вымывает загрязнения и помогает удерживать жидкость в организме,
– замечает он.
Позаботься о своем сне
По словам Саладино, улучшение качества сна – еще одно преимущество, которое часто не принимают во внимание.
Наше тело восстанавливается во время сна. Мы наращиваем мышцы, пока спим и восстанавливаемся. Наши гормоны восстанавливаются и становятся сильнее, наши тела становятся эффективнее,
– добавляет Саладино.
Уделяй достаточно внимания сну / Фото Shane
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Возьми на вооружение советы фитнес-тренера Дона Саладино. С их помощью тебе гораздо легче будет похудеть и достичь желаемых результатов. Так что айда становиться лучшей версией себя вчерашнего!