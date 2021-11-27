Тренер Раяна Рейнольдса поділився лайфхаками, які допоможуть схуднути

Дон Саладіно – персональний тренер з Нью-Йорка та член консультативної ради з чоловічого здоров'я. Він допоміг безлічі зірок стати справжніми супергероями. А цього разу він поділився кількома секретами, які дозволять тобі ефективно схуднути.

Зауважимо, що поради від Дона Саладіно не вимагають від тебе використання складного обладнання або походів до тренажерного залу. І це особливо актуально в холодну пору року, коли вигнати себе з дому просто неможливо. Тож гайда брати на озброєння лайфхаки від зіркового тренера!

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Фітнес-тренер розповів, як ефективно худнути

Термогенез фізичної активності

Це перший пункт, на якому наголошує Саладіно. І стосується він будь-якої фізичної активності у твоєму повсякденному розпорядку: від прогулянки за кавою до роботи по дому.

"Простіше кажучи: кроки", – каже він.



Намагайся робити щодня багато кроків / Фото Mad Rabbit Tattoo

Збільшення щоденної кількості кроків може бути простим, але дуже ефективним способом спалення калорій з мінімальним впливом. Особливо, якщо ти починаєш з невеликої кількості кроків.

Сам же Саладіно рекомендує робити щодня від 10 тисяч кроків.

Відмова від оброблених продуктів

Це друга порада від тренера. Він закликає тебе відмовитися від усіх оброблених продуктів 6 з половиною днів на тиждень.

Ми відчуватимемо, що відмовляємося від багатьох речей, які нам подобаються. І я не хочу, щоб ти цього робив. Я вірю в поміркованість. Але я також вірю у деяку послідовність, тому, коли ти починаєш новий план харчування, тобі потрібно дотримуватися певних рекомендацій,

– зауважує тренер.

Він закликає не їсти шкідливу їжі через день. Тобі потрібно зробити все для того, щоб тіло навчилося сприймати її й реагувати на неї.

Споживай більше білка

Ще одна річ, яку слід враховувати при виборі дієти – споживання білка.

Мені подобається обертати все навколо білка, коли справа доходить до мого харчування. Вуглеводи та жири, які є джерелами енергії, можуть потребувати щоденних маніпуляцій. А от білок – та область, яка завжди залишається незмінною. Я думаю, що це рекомендація, до якої всі повинні прислухатися,

– додав він.

Дон Саладіно рекомендує їсти хоча б 1 грам білка на пів кілограма ваги.



У твоєму раціоні має бути достатньо білка / Фото logan jeffrey

Уникай зневоднення

Гідратація – ще один надзвичайно важливий фактор. Наприклад, якщо ти важиш 90 кілограмів, то пити потрібно 3 літри води на день.

Це прискорить твій метаболізм, вимиває забруднення, а також допомогає утримувати рідину в організмі,

– зауважує він.

Подбай про свій сон

За словами Саладіно, покращення якості сну – ще одна перевага, яку часто не беруть до уваги.

Наше тіло відновлюється під час сну. Ми нарощуємо м'язи, поки спимо та відновлюємося. Наші гормони відновлюються та стають сильнішими, наші тіла стають ефективнішими,

– додає Саладіно.



Приділяй достатньо уваги сну / Фото Shane

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Візьми на озброєння поради фітнес-тренера Дона Саладіно. З їхньою допомогою тобі значно легше буде схуднути та досягнути бажаних результатів. Тож, гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!