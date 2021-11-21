Наверное, со всеми случалось такое: тебя отвлекли на работе, так что кофе остыл. Пить холодным его не очень хочется, поэтому на ум приходит микроволновая печь. Она в считанные секунды вернет напитку оптимальную для питья температуру. Но мы бы не советовали это делать.

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Почему не стоит подогревать кофе

По данным Business Insider , проведенные исследования подтверждают: когда мы нагреваем что-то в микроволновке, в нашем случае чашку кофе, тепло получает наружная часть, а в центре остается холодная зона.

Так, если кофе содержит молоко и простоял более 2 часов, в нем начинают размножаться бактерии. А это значит, что пить такой кофе и подогревать его, особенно людям с ослабленным иммунитетом и старше 65 лет, не рекомендовано.

Интересно, что касается это правило также обычного эспрессо. Уже через пол часа масла, содержащиеся в нем, начинают разлагаться. Именно поэтому этим напитком желательно наслаждаться, пока он горяч и свеж.



Кофе желательно пить свежим и горячим / Фото Erol Ahmed

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