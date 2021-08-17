Как спортсменка в категории фитнеса, Кейт должна выполнить 2-минутное представление. С ее помощью она должна продемонстрировать свою силу и подвижность. Также ей необходимо позировать, как другие бодибилдеры. Неудивительно, что подготовка к этим нескольким минутам славы чрезвычайно ответственная!

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Справится ли бодибилдер с рутиной модели фитнес-бикини

Кейт и Мэтт начинают с выполнения кардио натощак. Оно предусматривает час быстрой ходьбы. В другие дни фитнес-модель может выполнять HIIT-тренировки.

Затем она представляет типичный завтрак: "яичная каша". Говорится об овсянке, приготовленной с яичными белками. Такое сочетание делает кашу легкой и вкусной.

И только после завтрака наши герои наведываются в тренажерный зал. Там им нужно выполнить тренировку для всего тела. Она включает:

сгибание ног сидя;

сгибание подколенных сухожилий;

подтягивание;

подъемы в стороны;

жим над головой;

широкую тягу.

"Обычно так близко к соревнованиям я просто пытаюсь накачать все тело", – объясняет Кейт.

Еда после тренировки не сильно вкусная. Кейт берется за треску и кабачки. Мет, однако, изменил свой подход к диете Кейт.

"Завтрак был настолько плохим, что планка была очень низкой. Поэтому все по сравнению с этим кажется достаточно хорошим", – признается он.

Затем Кейт учит Мэтта нескольких элементов 2-минутного представления, которые составляют 2/3 окончательного результата в ее соревновательной категории фитнеса. Они охватывают 4 обязательные движения:

высокий удар ногой;

удерживание плеча;

отжимания;

шпагат.

Смотри на видео, как бодибилдер справляется с рутиной модели фитнес-бикини:

И после попытки каждого из них, Мэтт уважает бодибилдеров еще больше. Особенно тех, которые участвуют в подобных соревнованиях. Ведь, по его мнению, это значительно сложнее, чем может показаться.

"Я чувствую, что это открывает возможности и дает тебе возможность практиковаться и совершенствоваться в навыках", – говорит он об разнице между построением тела и производительностью.

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