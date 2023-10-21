Вот некоторые из признаков, которые ты можешь заметить в себе, что указывают на то, что ты теряешь свое настоящее "Я" и идентичность в свете отношений с любимым человеком.

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1. Преследуешь только интересы своей партнерши

Ты вдруг увидел, что тебе нравится все, что делает твоя партнерша? Хотя общие интересы – это положительный аспект отношений, утрата твоих уникальных хобби и страстей может быть признаком того, что ты теряешь свою индивидуальность. Не скрывай свои отличия, они делают тебя таким, каков ты являешься!

2. Избегание конфликта любой ценой

Конфликт – это естественная часть любых отношений, но если ты постоянно идешь на компромисс со своими убеждениями и ценностями во избежание разногласий, ты, возможно, жертвуешь собственным голосом и подлинностью. Здоровые отношения требуют общения и компромиссов, а не молчания.

3. Приоритетность потребностей твоей партнерши над твоими собственными

Заботиться о своем партнере – это прекрасно, но когда ты постоянно ставишь его потребности выше своих, это может привести к обиде и самозабвению. Забота о себе и любовь к себе являются предпосылками крепких отношений.

4. Затруднения в принятии решений без партнера

Если ты потерял способность принимать личные решения без консультации с партнером, это может свидетельствовать о значительной потере независимости. Твой выбор также должен отражать твои ценности.



Тебе стало сложно принимать решение без партнерши / Фото freepik

5. Изоляция от друзей и семьи

Растущая изоляция от друзей и семьи из-за твоих отношений может свидетельствовать о нездоровой зависимости. Твои близкие оказывают тебе важную поддержку и перспективу, и ты не должен пренебрегать ими.

6. Постоянно ищешь одобрение от партнера

Постоянное ожидание от партнера одобрения может свидетельствовать о нехватке самоуважения. Подлинная уверенность идет изнутри, и здоровые отношения должны повышать, а не определять твою самооценку.

7. Компромисс в достижении личных целей

Ты отказался от своих мечтаний и амбиций ради целей партнерши? Компромисс необходим, но не стоит полностью жертвовать своим стремлениям. Отношения должны быть благоприятным пространством для процветания обоих партнеров.

8. Чувство вины за то, что вы проводите время в отдельности

Чувство вины при желании провести время наедине или с друзьями – это тревожный сигнал. Здоровые отношения дают возможность независимости и личностному росту. Небольшое отсутствие может заставить связь становиться сильнее.

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Строя счастливые и гармоничные отношения, важно не терять в них личность. Позаботься о том, чтобы твое собственное "Я" не исчезло на фоне счастливого "Мы".