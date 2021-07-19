Продукты, убивающие романтику: какую пищу надо убрать со стола перед свиданием

Никого не удивит информация, что лук и чеснок – не лучшие друзья во время романтического свидания. Но разве только они?

Поговорим сегодня о других продуктах, которые не менее плохо влияют на свидание. Даже более – убивают романтику.

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Запах

Тут есть два типа продуктов – те, которые провоцируют возникновение неприятного запаха изо рта, и те, которые могут изменить запах тела.

В первую, как мы уже знаем, входят лук и чеснок. А еще – рыба (в основном копченая) и сыр (некоторые виды, например – брынза).

Во вторую – брокколи, цветная капуста, обычная капуста (они содержат сравнительно много серы). Не стоит употреблять перед свиданием красное мясо, а еще – некоторые специи, например карри и тмин.



Изучи перечень продуктов, которые не стоит есть перед свиданием / Фото unsplash

Газы

Песня кишечника – не то, что хотела бы услышать вторая половинка во время свидания. Так что не надо перед встречей есть: бобовые, цельнозерновые, твердые фрукты. Не стоит также пить газированные напитки.

Пот и пачканье

Потоотделение усиливает острый перец чили, острые соусы, горячие супы. А испачкать одежду (что тоже не очень романтично) могут блюда с соусами, с томатами, жареные ребрышки и так далее (то, что принято есть руками).

Алкоголь

Дешевый и некачественный алкоголь – очень плохая идея для свидания. Может, во время его употребления ты этого сразу и не почувствуешь, но последствия...

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не очень хорошая идея – пробовать во время свидания новую и незнакомую твоему желудку пищу. Ты же не знаешь, какая может быть реакция.