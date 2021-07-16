Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Pornstar Martini – алкогольный коктейль, приготовленный на основе премиальной водки Nemiroff De Luxe.

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К твоему вниманию рецепт приготовления яркого алкогольного коктейля Pornstar Martini. В нем сочетаются легкость премиальной водки Nemiroff De Luxe, игристость просекко, слащавость маракуйи и освежающий сок лайма. Все для того, чтобы ты мог насладиться им и отдохнуть от суеты.

Рецептом Pornstar Martini с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски .

Рецепт приготовления коктейля Pornstar Martini

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe – 40 миллилитров

Cinzano Prosecco – 40 миллилитров

Пюре маракуйи – 30 миллилитров

Сок лайма – 20 миллилитров

Ванильный сироп – 15 миллилитров



Коктейль Pornstar Martini приготовленный на основе водки Nemiroff De Luxe / Фото Nemiroff

Приготовление коктейля:

Влей в шейкер, наполненный льдом, Nemiroff De Luxe, добавь пюре маракуйи, сок лайма, а также ванильный сироп. Активно потряси, чтобы все компоненты перемешались. Перелей полученную смесь в охлажденный бокал и добавь просекко. Укрась коктейль маракуйей.

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