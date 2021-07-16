Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Pornstar Martini – алкогольный коктейль, приготовленный на основе премиальной водки Nemiroff De Luxe.
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К твоему вниманию рецепт приготовления яркого алкогольного коктейля Pornstar Martini. В нем сочетаются легкость премиальной водки Nemiroff De Luxe, игристость просекко, слащавость маракуйи и освежающий сок лайма. Все для того, чтобы ты мог насладиться им и отдохнуть от суеты.
Рецептом Pornstar Martini с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски.
Рецепт приготовления коктейля Pornstar Martini
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe – 40 миллилитров
- Cinzano Prosecco – 40 миллилитров
- Пюре маракуйи – 30 миллилитров
- Сок лайма – 20 миллилитров
- Ванильный сироп – 15 миллилитров
Коктейль Pornstar Martini приготовленный на основе водки Nemiroff De Luxe / Фото Nemiroff
Приготовление коктейля:
- Влей в шейкер, наполненный льдом, Nemiroff De Luxe, добавь пюре маракуйи, сок лайма, а также ванильный сироп. Активно потряси, чтобы все компоненты перемешались.
- Перелей полученную смесь в охлажденный бокал и добавь просекко.
- Укрась коктейль маракуйей.
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Приготовь коктейль Pornstar Martini, а также зови друзей, чтобы круто провести время и зарядиться энергией для новых свершений вместе с Nemiroff!