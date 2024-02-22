Ученые показали самую прожорливую черную дыру и самый яркий квазар: видео впечатляет

Астрономы Австралийского национального университета, возглавляемые Кристианом Вулфом, кое-что интересное обнаружили в сердце галактики-квазара J0529-4351. Речь идет о черной дыре.

Но не какую-то среднестатистическую, которые часто встречаются в центрах галактик – а очень голодную. Об этом 19 февраля рассказали также в научном журнале Nature Astronomy.

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Черная дыра поглощает наше Солнце за один день

Нет, конечно, именно Солнцу ничего не угрожает (в ближайшие несколько миллиардов лет). Речь идет о том, что в сердце J0529-4351 ежедневно исчезает газа и пыли весом с наше Солнце.

Причем происходит это уже давно и сейчас масса той черной дыры составляет 17 миллиардов Солнц. И растет настолько быстро, насколько это только возможно – то есть достигает максимального количества материала, что способна накопить внутри себя.

Очень голодная черная дыра и суперяркий квазар: смотри видео ESO

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