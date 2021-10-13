Как ухаживать за джинсовой курткой: что можно делать, а что – нет

Найти идеальную джинсовую куртку – то же самое, что сорвать джекпот. И хотя ты не станешь миллионером, но, по крайней мере, у тебя будет база, которую можно носить круглый год. А особенность джинсовой куртки заключается в том, что она позволяет тебе всегда быть на высоте.

Джинсовая куртка – не новое изобретение. Появилась она в конце 19 века благодаря Levi Strauss, который перед тем запустил первые джинсы. Это один из основных элементов гардероба в шкафах миллионов мужчин и женщин по всему миру. Мы же расскажем, как правильно ухаживать за джинсовой курткой, чтобы она не теряла свою эстетичность.

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Когда дело доходит до джинсовой ткани, ношение делает ее лучше. Это то, что позволяет одежде стать мягкой и удобной, принимать форму тела человека, который ее носит, и придает ей особый характер. Поэтому нужно сделать максимум для того, чтобы уход за этим элементом гардероба был легким и не принес нежелательных последствий.

Как ухаживать за джинсовой курткой

Точечная чистка

Это значит, что тебе просто нужно убирать грязь с куртки, а не стирать ее полностью. Например, ты посадил пятно от кетчупа. То его мы и рекомендуем устранить. Такая точечная чистка предотвратит разрушение волокон, которое возникает из-за регулярной стирки.

Ты можешь делать это влажной тканью или с помощью зубной щетки, добавив немного воды и мыла или моющего средства. Этот метод прост и быстр. А еще он помогает экономить время и воду.



Устраняй пятна вместо того, чтобы стирать джинсовую куртку / Фото Unsplash

Стирай в холодной воде и никогда не суши в сушилке

Если пятна не выводятся с помощью пятновыводителя или их слишком много, тогда тебе нужно постирать всю куртку. Рекомендуем это делать вручную, ведь это более деликатный способ. Можно же и использовать стиральную машину. Но в этом случае мы выбираем холодную воду.

Напоминаем, что джинсовая ткань сделана из органических волокон. А это значит, что горячая вода или тепло сушилки заставят ее "сесть". Для сушки рекомендуем положить куртку на ровную поверхность в прохладное место. Пусть воздух делает свое дело.

Защищай цвет куртки

Очень вероятно, что твои джинсы и любимая куртка были окрашены. Поэтому важно использовать подходящее средство для стирки, которое поможет сохранить цвет и поддерживать внешний вид. Существуют специальные средства для светлых и темных цветов. Поэтому тебе нужно внимательно читать бирку одежды, чтобы подобрать то, которое нужно именно для тебя.



Используй специальные средства для стирки, чтобы сохранять цвет / Фото Unsplash

Никогда не стирай с другой одеждой

Большая часть джинсовой ткани выделяет немного цвета при стирке, что может загрязнить другую одежду, если ты будешь стирать ее с джинсами или курткой. Вот почему тебе следует стирать куртку отдельно или с другой джинсовой одеждой аналогичного цвета. В противном случае есть шансы испортить любимые вещи.

Кроме того, ты должен помнить, что джинсы имеют прочные молнии и кнопки. И они могут повредить другую одежду.

Никогда не вешай на крючок

Тебе нужно раз и навсегда запомнить, что джинсовую куртку нельзя вешать на крючок. Это негативно влияет на форму этого элемента гардероба. Приучите себя к тому, что куртку нужно вешать только на плечики. И никак иначе.

Ремонтируй, а не покупай новую

Магия джинсовой ткани состоит в том, что она отлично выглядит при износе. Поэтому, если твоя куртка начинает рваться, тебе нужно наложить заплатку или оставить ее в том же состоянии. Да и вообще у тебя есть шансы подарить новую жизнь старой куртке. Поэтому выбрасывать ее точно не надо!



Джинсовая ткань отлично выглядит при износе / Фото Unsplash

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Возьми на вооружение эти советы. Пусть джинсовая куртка служит максимально долго, а также доставляет удовольствие с каждым ее ношением.