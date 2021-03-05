В гардеробе стильного мужчины есть несколько моделей курток, которые нельзя пропустить: верблюжье пальто, пуховик, бомбер, а также хорошая джинсовая куртка. Сейчас можно увидеть множество вариантов этих курток, но мы же знаем, что пионером здесь был Леви Страусс, из-под чьей руки и появилась куртка Levi's.

Джинсовая куртка Levi's стала настоящей легендой, а также образцом, который вдохновляет других именитых производителей. Идею Леви Страусс подсмотрели и усовершенствовали такие бренды как Dsquared2 и Alyx Studio. Не обошлось и без массмаркетов, в чьих коллекциях тоже есть джинсовая куртка.

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История появления джинсовой куртки Levi's

Происхождение джинсовой куртки Levi's очень похоже на происхождение культовых джинсов 501. Появилась она в конце 19 века, когда Леви Страусс создал одежду из прочной ткани для шахтеров. Сама же ткань, которая называется денимом, получила свое название в честь французского города Нима. Там располагалась текстильная промышленность.



В свое время Джастин Тимберлейк сделал крутую коллаборации с Levi's / Фото Levi's

Конечно же, тогда джинсовая куртка сильно отличалась от ее современной версии. Она больше напоминала плотную рубашку, но это не помешало ей стать безумно популярной по всему миру.

Как и джинсы, синяя джинсовая куртка цвета индиго, сохранилась до наших дней. Теперь модель Trucker Jacket получила тройные выточки и передние карманы. И именно ее чаще всего имитируют другие производители. Кто-то просто вдохновляется, а кто-то пытается сделать копии именитой куртки.



Теперь можно выбрать и утепленную версию легендарной куртки Levi's / Фото Unsplash

Если ты тоже хочешь иметь в своем гардеробе легендарную джинсовую куртку Levi's, мы рекомендуем дождаться сезонных распродаж. Так ты сможешь не только приобрести стильную вещь, но и изрядно сэкономить.