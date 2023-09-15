Мы знаем все причины, почему волосы седеют. Но если эпоха первой седины уже позади, и ты готов встретить новую эру в образе серебристого лиса – как ухаживать за седыми волосами?

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Переосмысли свой стиль

Цвет – не единственное, что меняется в волосах. Иногда седина может иметь другую текстуру – из-за недостатка пигмента (меланина).

И может случиться так, что стиль, которым ты привык пользоваться, будет меньше подходить твоей новой серебристой гриве. Может потребоваться новая стрижка, что будет более привлекательной и практичной.

Выбери правильный шампунь

Теперь, когда ты полностью принял новый седой образ, пора инвестировать в хороший шампунь. Если ты когда-нибудь красил волосы, то знаешь, какими сухими и ломкими они становятся – то же самое происходит и с седыми волосами.

Поэтому лучше использовать шампунь, основная цель которого – обеспечить увлажнение и силу.

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Когда ты выбрал шампунь, который действительно тебе подходит, пора обновить свои средства для укладки. Слишком густые средства или содержащие слишком много масла могут сделать седые волосы тусклыми или придать желтый оттенок.

Тебе нужен хороший крем для укладки на каждый день. Также стоит отказаться от помад и гелей.

Выключи фен

Сушка феном может придать волосам объем и подвижность, однако постоянное использование тепла может сделать волосы сухими и ломкими, что является проблемой для большинства типов волос, а особенно для седых.

Попробуй найти прическу, которая будет работать без необходимости прибегать к фенам, а если действительно не можешь жить без них, всегда наноси на волосы сначала защитное средство.

Защищай свои волосы