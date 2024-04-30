Стали ли украинцы меньше пить: интересная статистика ВОЗ об алкогольных предпочтениях 2023 года

С 24 ноября и по 8 декабря 2023 года группа Alcohol, Illicit Drugs & Prison Health (ADU), провела специфическое исследование в Украине. Речь идет о потреблении украинцами алкогольных напитков.

Опрос проводили методом телефонного интервью, участие принимали только совершеннолетние – от 18 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), частью которой является ADU, обнародовала результаты в марте 2024 года.

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Стали ли украинцы меньше пить

В целом из 100% опрошенных более трех четвертей (77,4%) заявили, что употребляли алкоголь в 2023 году.

21,5% опрошенных указали, что в течение года стали меньше употреблять алкоголя.

6,8% – прекратили употреблять вообще (по их словам).

Однако 5,5% начали пить больше, а 2,9% не удержались после определенного времени отстранения от алкоголя и вернулись к его употреблению.

Насколько часто украинцы употребляли алкоголь в 2023 году

Половина из тех, кто употреблял алкоголь в 2023 году, пили раз в месяц или чаще – 62,7% мужчин и 40,3% женщин.

Из тех, кто не употреблял (а это, напомним, 22,6% опрошенных), 10,7% не пили никогда, а 11,9% ранее пили, но уже не пьют.

а 11,9% ранее пили, но уже не пьют. Больше всего в 2023 году алкоголь потребляла молодежь до 29 лет – 86,3%.

Более 80% из людей от 30 до 59 лет также пили, а вот старших за 60 – только 66,5%.

Алкогольная статистика украинцев за 2023 год / Инфографика ВОЗ

Какой алкоголь украинцы в прошлом году любили больше всего

Вино – лидер предпочтений украинцев в 2023 году, его пили 56,1% опрошенных. Значительный показатель и у пива – 50,5%. Крепкий алкоголь плетется в хвосте, но отнюдь не далеко – 49,6%.

42,9% опрошенных отметили, что пили алкоголь домашнего производства. Однако в основном все же покупают люди такого рода напитки в супермаркетах.

Где пили украинцы?

Преимущественно дома – 71,3% опрошенных это засвидетельствовали.

В гостях пили только 47,2%, а в заведениях – совсем мало, всего 14,1%.

К сожалению, и на улице пили немало – 9,5%.

Заметим, аж 49,2% людей сказали, что с ними случались случаи пьянства в 2023 году, что является довольно значительным показателем.