Управление проектами: как расставлять приоритеты и сиять там, где нужно

Следует создать четкую структуру и использовать энергию там, где это целесообразно. Это если коротко о том, как управлять проектом.

Если подробнее – действовать стратегически и разделить проект на небольшие части, формировать общее видение и планировать время с буфером сроков. Сейчас расскажем об этом больше.

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Хороший план чаще всего равен достижению цели

Многие в начале планирования проекта чувствуют себя подавленными, особенно когда определяют приоритеты задач для управления проектом. Бывает даже, что ответственные лица отчаиваются – от большого количества задач.

Ибо что важнее?

Сколько времени займет выполнение той или иной задачи?

Когда и какой этап начинать?

Во что обойдется каждый конкретный шаг?

И это, конечно, далеко не весь список вопросов. Но главный вопрос в другом: что поможет разгрести его?

Первое – действовать стратегически и разделить проект на небольшие части

Важно понимать: нельзя в планировании проекта концентрироваться на совершенном выполнении какой-либо одной задачи. На этом этапе разумнее разделить время и энергию на приоритетные шаги, которые в итоге обеспечат результат.

Второе – формировать общее видение

После расстановки приоритетных шагов нужно разделить "большого монстра" на "маленьких монстриков". Это означает – прописать отдельные компоненты для каждого шага (кто участвует, какая информация нужна, когда этот шаг можно считать завершенным и тому подобное).

Третье – планировать время с буфером сроков

Потому что все равно учесть все невозможно, и что-то где-то да и вылезет. Поэтому важно иметь время и пространство для маневра.



Хороший план – большая часть успеха / Фото unsplash

Расставляем приоритеты

Расстановка приоритетов – это, по сути, суть управления проектами.

Вот пример: если ты работаешь одновременно на четырех строительных площадках, то каждая из них привлекает только часть твоего внимания (не будешь сконцентрирован) и энергии. В таком случае ошибки неизбежны!

Как лучше расставить приоритеты? Есть несколько эффективных способов.

Принцип Эйзенхауэра

Он предусматривает распределение задания на 4 категории:

Важные и срочные.

Важные и не срочные.

Не важные и срочные.

Не важные и не срочные.

В таком порядке и следует приступать к выполнению задач. Причем в первом случае стоит браться за них самому, во втором – тоже, но не сразу и не спеша, а в третьем – делегировать.

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Схема ABC

Она предполагает распределение задач в категории А, В и С, в зависимости от их срочности. Соответственно:

Задания категории А имеют высокий приоритет.

Задание категории В – средний.

А С – просто пусть будет.

Этот подход хорошо подходит к небольшим проектам.

Схема с делегированием

Приверженность к проекту – это прекрасно. Но если ты сопровождаешь проект от начала до конца, времени и энергии точно будет недостаточно, чтобы сиять на каждом шагу.

Поэтому нужно разделять полномочия – то есть сиять только там, где это заметят.

Для других задач соблюдай принцип Парето: ты достигнешь 80% успеха с 20% усилий.