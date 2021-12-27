Управление проектами: как расставлять приоритеты и сиять там, где нужно
Источник:GQ
Следует создать четкую структуру и использовать энергию там, где это целесообразно. Это если коротко о том, как управлять проектом.
Если подробнее – действовать стратегически и разделить проект на небольшие части, формировать общее видение и планировать время с буфером сроков. Сейчас расскажем об этом больше.
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Хороший план чаще всего равен достижению цели
Многие в начале планирования проекта чувствуют себя подавленными, особенно когда определяют приоритеты задач для управления проектом. Бывает даже, что ответственные лица отчаиваются – от большого количества задач.
- Ибо что важнее?
- Сколько времени займет выполнение той или иной задачи?
- Когда и какой этап начинать?
- Во что обойдется каждый конкретный шаг?
И это, конечно, далеко не весь список вопросов. Но главный вопрос в другом: что поможет разгрести его?
Первое – действовать стратегически и разделить проект на небольшие части
Важно понимать: нельзя в планировании проекта концентрироваться на совершенном выполнении какой-либо одной задачи. На этом этапе разумнее разделить время и энергию на приоритетные шаги, которые в итоге обеспечат результат.
Второе – формировать общее видение
После расстановки приоритетных шагов нужно разделить "большого монстра" на "маленьких монстриков". Это означает – прописать отдельные компоненты для каждого шага (кто участвует, какая информация нужна, когда этот шаг можно считать завершенным и тому подобное).
Третье – планировать время с буфером сроков
Потому что все равно учесть все невозможно, и что-то где-то да и вылезет. Поэтому важно иметь время и пространство для маневра.
Хороший план – большая часть успеха / Фото unsplash
Расставляем приоритеты
Расстановка приоритетов – это, по сути, суть управления проектами.
Вот пример: если ты работаешь одновременно на четырех строительных площадках, то каждая из них привлекает только часть твоего внимания (не будешь сконцентрирован) и энергии. В таком случае ошибки неизбежны!
Как лучше расставить приоритеты? Есть несколько эффективных способов.
Принцип Эйзенхауэра
Он предусматривает распределение задания на 4 категории:
- Важные и срочные.
- Важные и не срочные.
- Не важные и срочные.
- Не важные и не срочные.
В таком порядке и следует приступать к выполнению задач. Причем в первом случае стоит браться за них самому, во втором – тоже, но не сразу и не спеша, а в третьем – делегировать.
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Схема ABC
Она предполагает распределение задач в категории А, В и С, в зависимости от их срочности. Соответственно:
- Задания категории А имеют высокий приоритет.
- Задание категории В – средний.
- А С – просто пусть будет.
Этот подход хорошо подходит к небольшим проектам.
Схема с делегированием
Приверженность к проекту – это прекрасно. Но если ты сопровождаешь проект от начала до конца, времени и энергии точно будет недостаточно, чтобы сиять на каждом шагу.
Поэтому нужно разделять полномочия – то есть сиять только там, где это заметят.
Для других задач соблюдай принцип Парето: ты достигнешь 80% успеха с 20% усилий.