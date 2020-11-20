Каждый из нас заметил магическое свойство денег: они умеют куда быстро испаряться и исчезать. Но мало кто задумывался над тем, что ситуацию можно в корне изменить. В этом нам помогут несколько советов, которые в свое время дал миллиардер Марк Кубан. Читай их в Men 24.

Американский миллиардер Марк Кубан – яркий пример того, как можно управлять своими деньгами так, чтобы они умножались. Делимся на Men 24 секретами, которые позволят навести порядок со своими финансами.

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Марка Кубана многие знают благодаря компании Yahoo, которую он успешно продал за 5,7 миллиарда долларов. Но начинался его финансовый успех значительно раньше: в 1990 году Кубан продал свой первый стартап – CompuServe за 6 миллионов долларов.

Но как ему удалось стать сказочно богатым? Секрет кроется в том, как он обращается с деньгами. Попробуем разобраться, о чем идет речь.

1. Погаси все свои долги

Кубан всегда подчеркивает, что отсутствие долгов – одна из лучших инвестиций в себе. Потому тебе может только казаться, что переплаты нет. На самом деле она есть. И еще какая. Например, ставки по кредитным картам всегда высокие. А просрочка платежей может стать причиной пени.

Кубан рекомендует воспользоваться возможностью реструктуризации долга, если сейчас у тебя не получается полностью погасить кредит. Большинство банковских учреждений охотно идут навстречу, ведь ты все равно погасишь кредит.



Закрой кредитную карточку и избавься долгов / Фото unsplash

2. Финансовая подушка на полгода

У каждого из нас должна быть финансовая подушка. К сожалению, в нынешних условиях невозможно быть уверенным в том, что ты останешься при работе и стабильной прибыли. Поэтому попробуй правильно расставить приоритеты, не тратя деньги на ерунду. Сначала отложи сумму, которой будет достаточно, чтобы покрыть расходы на 6 месяцев. Далее можешь жить в свое удовольствие.

Для чего нужна финансовая подушка? А для того, чтобы ты мог спокойно сменить работу, заняться переездом или собственным здоровьем.



У тебя должна быть финансовая подушка на 6 месяцев / Фото unsplash

3. Инвестируй с риском

Ты не поверишь, но большинство финансовых операций – рискованны. И именно на адреналиновых сделках миллиардеры зарабатывают больше. Но здесь нужно помнить золотое правило Кубана: вкладывай в проект не более 10% своих средств.

4. Используй скидки

Накануне Черной пятницы мы рекомендуем обратить внимание на огромные скидки. Но здесь нужно тщательно изучить рынок, чтобы не стать жертвой маркетинга. Сам же Кубани в своем блоге писал, что: "экономия в 15% на товары стоимостью 1000 долларов, на которые, как вы знаете, вы обязательно потратите деньги – лучшая окупаемость ваших денег, чем 15% в год, которые вы получите, инвестировав те же 1000 долларов" .



Скидки – отличные инвестиции / Фото unsplash

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