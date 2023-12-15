На сложном инженерном языке – это Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution, или LUNARSABER. В переводе это "Лунная утилитарная навигация с усовершенствованным дистанционным зондированием и автономным лучом для перераспределения энергии".

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Маяк на Луне – интересная идея, которая устранит немало проблем

Идея принадлежит компании Honeybee Robotics, разработавшей концепцию в рамках 10-летней инициативы Агентства передовых оборонных исследовательских проектов "Лунная архитектура" (LunA-10).

  • Эта энергетическая башня в 100 метров высотой, увенчанная солнечными панелями и интегрированная в единую инфраструктуру по хранению и передаче энергии, связи, освещению, а также позиционированию, навигации, хронометражу и наблюдению.
  • LUNARSABER можно будет масштабировать до 200 метров над лунным ландшафтом, чтобы увеличить радиус действия и чтобы маяк постоянно находился над лунным горизонтом и всегда видел Солнце.

Речь идет о расположении маяка или маяков на южном полюсе Луны (скажем, на краях кратеров), где солнечные панели способны генерировать энергию более стабильно и обеспечивать освещенность до 95% в течение лунного года.

Луна
Высоко над поверхностью Луны, LUNARSABER увенчан солнечными панелями / Изображение Honeybee Robotics

Впрочем, постоянного освещения недостаточно для будущих астронавтов. Необходима стабильная связь с Землей, чтобы поддерживать работу луноходов, робототехнических систем и другого оборудования. Эти потребности также может обеспечить LUNARSABER. В компании-разработчике убеждены, что он заложит основу для процветания лунной экономики.

Луна
LUNARSABER может предоставлять услуги многочисленным лунным объектам, в том числе связь или электроэнергию / Изображение Honeybee Robotics

К слову, Honeybee Robotics совсем не новичок в проектировании оборудования для других миров.

  • Сейчас компания разрабатывает RedWater – горнодобывающую роботизированную систему, предназначенную для бурения на поверхности Марса и растопки или добычи воды.
  • А ранее ее инструмент для абразивного разрушения горных пород (RAT) использовали на марсоходах НАСА Spirit и Opportunity, севших на Красную планету в январе 2004.
  • Также устройство для сбора ледяного грунта – "Совок Феникса" – применили во время миссии NASA Mars Phoenix Lander в 2008 году.
  • Оборудование Honeybee Robotics установлено и на двух действующих марсоходах НАСА – Curiosity и Perseverance.