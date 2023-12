На сложном инженерном языке – это Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution, или LUNARSABER. В переводе это "Лунная утилитарная навигация с усовершенствованным дистанционным зондированием и автономным лучом для перераспределения энергии".

Маяк на Луне – интересная идея, которая устранит немало проблем

Идея принадлежит компании Honeybee Robotics, разработавшей концепцию в рамках 10-летней инициативы Агентства передовых оборонных исследовательских проектов "Лунная архитектура" (LunA-10).

Эта энергетическая башня в 100 метров высотой, увенчанная солнечными панелями и интегрированная в единую инфраструктуру по хранению и передаче энергии, связи, освещению, а также позиционированию, навигации, хронометражу и наблюдению.

LUNARSABER можно будет масштабировать до 200 метров над лунным ландшафтом, чтобы увеличить радиус действия и чтобы маяк постоянно находился над лунным горизонтом и всегда видел Солнце.

Речь идет о расположении маяка или маяков на южном полюсе Луны (скажем, на краях кратеров), где солнечные панели способны генерировать энергию более стабильно и обеспечивать освещенность до 95% в течение лунного года.



Высоко над поверхностью Луны, LUNARSABER увенчан солнечными панелями / Изображение Honeybee Robotics

Впрочем, постоянного освещения недостаточно для будущих астронавтов. Необходима стабильная связь с Землей, чтобы поддерживать работу луноходов, робототехнических систем и другого оборудования. Эти потребности также может обеспечить LUNARSABER. В компании-разработчике убеждены, что он заложит основу для процветания лунной экономики.



LUNARSABER может предоставлять услуги многочисленным лунным объектам, в том числе связь или электроэнергию / Изображение Honeybee Robotics

К слову, Honeybee Robotics совсем не новичок в проектировании оборудования для других миров.