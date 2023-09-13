Эта боль невыносима, и она заставляет нас сомневаться в каждом человеке, больше, чем в измене супругов в некоторых случаях. Чтобы помочь тебе обнаружить такого человека заранее, вот несколько признаков, на которые ты можешь обратить внимание и уберечься от такого обмана.

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1. Односторонние разговоры

Когда мы находимся в здоровой дружбе, происходит равноправный и сбалансированный обмен мнениями и чувствами. Если твой лучший друг доминирует в разговоре со своими проблемами, жалобами и драмами, не проявляя интереса к твоей жизни или заботам, это может означать, что он использует тебя как эмоциональную свалку. Они могут быть заинтересованы в твоем присутствии только тогда, когда им нужно кому-то высказаться или обратиться за поддержкой.

2. Выборочная доступность

Обращай внимание на то, когда твой лучший друг обращается к тебе. Если они связываются с тобой только тогда, когда им что-то нужно, например услуга или кто-то, чтобы поговорить с кем-то, когда их другие планы разрушаются, это явный показатель того, что они могут использовать тебя ради твоей доступности и ресурсов.

3. Отсутствие взаимности

В здоровой дружбе есть динамика отдачи. Если твой лучший друг редко отвечает тебе взаимностью – прислушивается, помогает в выполнении задач или предлагает эмоциональную поддержку – это может означать, что он пользуется твоей щедростью. И это при том, что не предлагает ничего вместо этого. Настоящие друзья должны быть рядом друг с другом и в хорошие, и в плохие времена.



Настоящие друзья с нами в любой ситуации / Фото wayhomestudio

4. Условная поддержка

Настоящий друг всегда поддержит тебя в твоих успехах и неудачах. Однако если твой лучший друг интересуется твоей жизнью только тогда, когда ты борешься или переживаешь трудные времена, возможно, он использует тебя, чтобы чувствовать себя лучше. Они могли получать удовольствие от того, что они в "лучшей" ситуации.

5. Манипуляции и вызывание чувства вины

Берегись друзей, которые часто манипулируют тобой или заставляют тебя делать что-то за них. Они могут использовать фразы типа: "Если бы ты был настоящим другом, ты бы..." или "Ты должен мне, потому что я сделал это для тебя". Держись как можно дальше от такого человека, потому что он использует твои чувства преданности и долга в свою пользу.

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Если твои лучшие друзья ведут себя именно так, стоит задуматься, действительно ли они тебе лучшие друзья. Возможно, пора исключить их из своего круга общения. Хоть ради своего ментального покоя.