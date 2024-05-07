Новая водка в США: содержит неземной ингредиент, а купить ее можно за нашу минимальную зарплату

На рынке уже были алкогольные продукты, которые фильтровали через метеорит. Но Shooting Star Vodka – это первая водка ультрапремиум-класса, настоянная на космическом камне, найденном в 1977 году.

Говорят, это придало ей особый вкус и текстуру. Но убедиться в этом смогут не все – производитель выпустил только 4806 бутылок. Да и ценник поставил соответствующий – от 180 до 200 долларов (это 7 – 8 тысяч гривен, что как раз достигает размера минимальной зарплаты в Украине).

Смотри также Почему пиво вкуснее, когда холодное: ученые обнаружили удивительную причину

Хочешь сделать глоток космоса?

Напиток представили в США 3 мая, это сделала компания Pegasus Distillerie. Ее назвали в честь одного из крупнейших созвездий на небе, Пегаса. А основан этот премиальный бренд органических спиртных напитков во французском регионе Бургундия в 2021 году.

Когда мы исследовали способы воплощения звезд на бренде и бутылках, идея с метеоритом была самой близкой!

– рассказали в компании журналистам The Post.

Водка на метеорите / Фото Pegasus Distillerie

Водку Shooting Star:

Изготавливают из органической местной пшеницы и растительного сырья из Франции, которое дистиллируют с помощью iStill, самой современной технологии дистилляции.

И медленно восстанавливают в течение месяца чистой родниковой водой из скважины, расположенной на 150 метров ниже винокурни в Бургундии под куполом из цинка и стекла.

Продукт выдерживают минимум год в терракотовой банке, а метеорит в это время подвешен посередине и частично растворяется в жидкости.

Этот комплекс сверхсовременных процессов позволяет изготавливать небольшие партии с уникальными изысканными вкусами и ароматами. Водка в итоге достигает мягкого вкуса с уникальной сладкой ноткой, которая дополняет минерализацию, добытую из метеорита. Минеральность также позволяет аромату оставаться на языке дольше, чем от обычной водки.