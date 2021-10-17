В счастливых отношениях нет места секретам, есть понимание, забота и преданность. Все это позволяет двум людям быть рядом на протяжении не одного десятилетия. И мы поделимся 5 золотыми правилами счастливых пар. Их следует взять на вооружение каждому.

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1. Противоположности не разрушают брак

Быть двумя полноценными людьми означает лишь то, что в ваших отношениях есть как минимум две точки зрения. Это, конечно, не повлияет на отношения, если пара ценит и уважает друг друга.



Быть разными в отношениях – вполне нормально / Фото Unsplash

2. Вы не меняете друг друга

Просить партнера измениться – один из худших поступков, которые может сделать в отношениях человек. Помни, что у вас не всегда могут быть одинаковые взгляды и симпатии. Неизбежно будут возникать разногласия во взглядах друг друга. Поэтому уважать и принимать версии второй половинки – правильный путь.

3. Отказ от компромиссов

Каждая пара, видимо, слышала, что компромиссы – неотъемлемая часть счастливых отношений. Но когда два человека могут единолично любить друг друга, не полагаясь на компромиссы, тогда такие отношения будут обречены на успех. Итак, вы можете целиком и полностью положиться друг на друга независимо от препятствий, с которыми сталкиваетесь.

4. Работа над ошибками

Признание ошибок и извинения – наибольшие разногласия в отношениях. После определенного времени никто не хочет признавать свои ошибки, потому что партнеры отдают предпочтение следованию за своим эго. Но если пары могут войти в зону, где нет места для эго, то это золотое правило поможет им построить счастливые отношения.

5. Личная жизнь имеет значение

Если у вас крепкие и счастливые отношения, то личной жизни больше не существует? Безусловно, партнеры не должны класть крест на себе только потому, что они счастливы в отношениях. Вам просто достаточно жить в соответствии с условиями, которые устраивают вас обоих. Поэтому не нужно отказываться от встреч с друзьями, а также времяпрепровождения отдельно. Это тоже нормально!



У вас должно быть время не только на отношения, но и на себя / Фото Unsplash

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