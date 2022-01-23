Как на ваши отношения влияет тот факт, что друзья вокруг разводятся

Казалось бы, Слава с Леной были просто идеальной парой. Но после 10 лет брака они решили развестись. Задумывался ли ты над тем, как это решение может повлиять на ваши отношения?

Завершение отношений друзей всегда непросто пережить. Особенно в тех ситуациях, когда ты хорошо общаешься и с ним, и с ней. Впрочем, как оказалось, такой решительный шаг может подвергнуть сомнению и вашу пару. Далее мы расскажем, насколько это повышает шансы на то, что ваша история дойдет до логического завершения.

Стоит внимания Лимитированный дизайн: не только особый вид, но и тема для разговора

Как развод друзей влияет на вашу пару

Согласно исследованию 2009 года, пишет HuffPost, проведенному учеными из Гарвардского, Брауновского и Университета Сан-Диего, вероятность развода у тебя на 75% выше, если это сделают близкие друзья.

Что еще хуже, ваши шансы развестись растут на 47%, если вы встречаете больше разведенных друзей, чем находящихся в отношениях. А все потому, что такое поведение других заставляет тебя изменить что-то в своей жизни.

Твои братья и сестры, со своей стороны, тоже оказывают влияние, хотя и не столь существенно. Их развод увеличивает шансы на завершение твоих отношений на 22%.

Что касается коллег по работе, то из-за них ваши шансы на расставание растут на целых 50%. А еще это может привести к тому, что ты захочешь сменить работу.



Опыт друзей позволяет по-новому взглянуть на собственные отношения / Фото engin akyurt

Важно понимать два аспекта. Во-первых, переживание чьего-то развода на расстоянии позволяет прежде всего изучить собственные отношения и осознать трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Или у вас есть возможность просмотреть чувства, которые со временем обладают свойством выветриваться.

С другой стороны, успешный опыт друзей, которым удалось не только развестись, но и пережить этот момент, может придать тебе смелости сделать то же самое. Да, одна из причин, по которой до сих пор сложно завершить отношения, – страх осуждения со стороны общества.

И хотя последнее более свойственно женщинам, мужчин это тоже касается. Иногда нужно набраться немалой смелости, чтобы завершить абьюзивные отношения, которые не доставляют никакого удовольствия. Мы же в свою очередь хотели бы призвать тебя не делать поспешных выводов. Да и массовые разводы друзей и знакомых – не тот тренд, которому нужно подражать.

Это интересно Как должны спорить счастливые пары: простой совет эксперта

Если ты чувствуешь, что ваши отношения переживают не лучшие времена – не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью. Не стоит сразу же начинать устраивать скандалы и усложнять все. Вполне вероятно, что идеальные отношения ваших друзей были не такими уж идеальными. Но это явно не причина того, чтобы и вы ставили крест на истории, которую начали писать вдвоем.