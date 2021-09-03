Великий инженер или приспособленец: 7 интересных фактов о Фердинанде Порше
Источник:24 канал
Этот день особенный для настоящих автомобильных фанатов. Оно и неудивительно, ведь ровно 146 лет назад, 3 сентября родился Фердинанд Порше. Да, тот самый конструктор автомобилей, благодаря которому мир увидел немецкое авто Porsche с лошадью на значке. Мы же подготовили несколько интересных фактов о создателе бренда, а также о самом бренде.
Знал ли ты, что Фердинанда Порше можно считать инноватором? А знал, что благодаря этому энтузиасту появился Volkswagen Beetle? Об этом и другом мы расскажем далее.
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Фердинанд Порше родился 3 сентября во далеком 1875 году. И сложно найти хотя бы одного человека, который не слышал бы хотя бы раз в своей жизни о его творениях. Лови интересные факты об инженере, которые тебя однозначно поразят.
1. Фердинанд Порше – он не немец
Это общедоступный факт, но мы не могли о нем не вспомнить в свете того, о чем расскажем дальше. Семья Порше жила в Мафферсдорфе на севере Чехии. Отец его был мастером панно Антоном Порше. Забегая вперед отметим, что в 1934 году Фердинанда Порше сделали натурализованным гражданином Германии.
Семья Порше жила на севере Чехии / Фото Wikimedia
2. Механическая работа нравилась Фердинанду
С детства Порше проявлял большой интерес к механической работе. Днем он работал в механическом цехе своего отца. Повзрослев, он поступил в Императорскую техническую школу в Райхенбергу.
3. В 18 лет Порше работал над электромобилями
Остановить Фердинанда на пути к достижению мечты не сумел никто. Неудивительно, что по сравнению юный, 18-летний Порше, присоединился к команде Béla Egger Electrical Company. Это компания, которая занималась выпуском электрокаров в те времена. Да, еще до Илона Маска.
4. Порше построил первый гоночный автомобиль
Первым гоночным автомобилем, разработанным Porsche, был Benz Tropfenwagen 1923 года. Представляешь, почти 100 лет назад? Он отличался заднеприводной компоновкой и средним двигателем.
Так выглядел гоночный Benz Tropfenwagen 1923 / Фото Wikimedia
5. Porsche участвовал во Второй мировой войне
Во время Второй мировой войны автомобильный производитель из Штутгарта активно работал. Фердинанд Порше решил создать настоящий "народный автомобиль". В феврале 1937 года протестовал один из образцов Адольф Гитлер, и авто ему пришлось по душе. А во время войны на заводе, где изготавливались "Жуки", выпускали штабной автомобиль повышенной проходимости VW type 82. Здесь мы рассказали больше о том, что известные бренды выпускали во времена Второй мировой войны.
6. Porsche помогал делать не только внедорожники
Во время войны у автопроизводителей были 2 сценария: прикрыть производство или помочь власти. Последнее и сделал Фердинанд Порше. Он помогал производить системы вооружения, а также инновационные танки. Работы компании включали летучую бомбу V-1, Panzer VIII Maus, Elefant, Tiger II, Tiger I и VK 4501.
7. Не сложно догадаться, что Порше был нацистом
Нацисты стали заметной и господствующей партией в Германии. Более того: были подозрения, что Порше был эсэсовцем, ведь он был членом партии. Сама же нацистская немецкая пропаганда называла его Великим инженером. А еще он был награжден Крестом военных заслуг, SS-Ehrenring и Немецкой национальной премией в области искусства и науки.
Фердинанд Порше был нацистом / Фото Wikimedia
Бонус: Порше получал награды посмертно
В 1999 году Порше также был почтен наградой "Автомобильный инженер века". В 1996 году его имя занесли в Международный зал славы автоспорта.
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Фердинанд Порше – неоднозначная личность. Но это отнюдь не омрачает то, что он сделал для автомобильной индустрии. Поэтому не удивительно, что Porsche до сих пор считаются одними из самых желанных автомобилей в мире, а сам бренд без устали развивается и совершенствуется.