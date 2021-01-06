Во время Второй мировой войны, хотя на первый взгляд это может показаться странным, известные и ныне автомобильные бренды совсем не простаивали. Что выпускали тогда для армии гитлеровской Германии немецкие же производители – читай на Men 24.

На самом деле ничего удивительного нет в том, что во время военных конфликтов тяжелая промышленность работает. Причем, как заметил Men 24, безотносительно к тому, в какой стране находится офис той или иной фирмы, или завод.

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Поэтому и в период Второй мировой немало известных сегодня производителей автомобилей отдавали все силы оборонному заказу. Сегодня поговорим о производителях из Германии, чью технику использовал Третий Рейх.

Кого заставил себе служить Третий Рейх – 1

Производители из Германии

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz – немецкая торговая марка, которая принадлежит автомобильному концерну Daimler AG. Год основания – 1926. В годы Второй мировой войны немецкий производитель, разумеется, не мог не работать для немецкой армии.

В ассортименте Mercedes-Benz можно было увидеть танки, авиационные двигатели, штабные и грузовые автомобили и тому подобное. Шестиколесный внедорожник G4 считали лучшим автомобилем для высших чинов немецкого командования.

Именно на заводах Daimler-Benz собирали "пантеры" (знаменитые танки Panzerkampfwagen V Panther, разработанные компанией MAN), а еще и радиальные моторы для самолетов – "мессершмитов" (Messerschmitt).



Реклама моторов Mercedes-Benz 1940 года / Фото wikimedia

BMW

BMW (Bayerische Motoren Werke) – торговая марка и автостроительный концерн из Германии. Год основания – 1916. В 1939 году запустил в массовое производство мегапопулярную модель автомобиля BMW 335. Но далее пришлось работать на армию.

Наибольший вклад BMW в военное дело – это мотоциклы и авиационные моторы (например, с моторами этой компании летали "Фокке-Вульфы" (истребители Focke-Wulf).

В воинские части вермахта и штабы концерн поставлял и разведывательные легковушки, но на самом деле крайне немного. Возрождать именно автомобилестроения BMW начал значительно позже окончания войны.



Реклама мотоциклов BMW для армии Рейха времен Второй мировой войны / Фото wikimedia

Volkswagen

Компания, марка и бренд Volkswagen возникли в 1930-х. Тогда Фердинанд Порше решил создать "народный автомобиль", и несколько лет пытался это сделать. В феврале 1937 один из образцов протестовал лично Гитлер, и ему "зашло".

В тот же 1937 авто запустили в массовое производство. А в 1938 в статье в New York Times "народный автомобиль" (именно так переводится Volkswagen) впервые за внешнее сходство назвали "жуком". С тех пор так и повелось.

А что же во время Второй мировой? Для производства "жуков" построили завод, но – с 1939 до 1945 там выпускали штабной автомобиль повышенной проходимости (то бишь, вездеход) VW type 82. А первых "жуков" успели выпустить всего 12.



Вездеход VW type 82 времен Второй мировой / Фото wikimedia

Audi

Audi создавали долго и сложно. Заметим только, что в 1932 году несколько меньших автопроизводителей объединились в одного большого – концерн Auto Union. Современную же компанию сформировали только в 60-х, когда ее владельцем стал Volkswagen.

А во время Второй мировой войны дедушка современного Audi отправлял на фронт мотоциклы и штабные автомобили марок DKW и Wanderer.

К слову, то же делала и немецкая часть компании Ford, тогда как американская ее часть активно производила военную технику для армии союзников.



Музейные экспонаты авто DKW и мотоцикла Wanderer от Auto Union времен ВМВ / Фото wikimedia