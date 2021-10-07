На Венере возможен фотосинтез: почему ученые так считают и чем это важно

В сентябре 2021 в журнале "Астробиология" опубликовали результаты нового научного исследования. Оно свидетельствует, что в облаках Венеры может происходить фотосинтез.

Все дело в выявлении в атмосфере этой планеты фосфиновых газов. Ученые предполагают, что они могут иметь биологическое происхождение.

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Фотосинтез на Венере – догадка или реальность

Венера приспособлена для жизни человека.

Местная атмосфера полна углекислого газа и азота, очень плотная и горячая (в среднем около 500 градусов по Цельсию).

(в среднем около 500 градусов по Цельсию). К тому же атмосфера Венеры вращается в 60 быстрее, чем сама планета, что создает сверхмощные ветры. И эти ветры гоняют с бешеной скоростью облака серной кислоты.

Ничего, как говорится, привлекательного. Тем не менее – где-то высоко в облаках, возможно, человек смог бы выжить.

Уровень солнечного облучения там можно сравнить с уровнем облучения на Земле. А плотность атмосферы защищает от смертоносного ультрафиолета.

То есть, там могут существовать фотосинтезирующие бактерии, может быть меньше кислотность и вообще могут быть допустимые для жизни параметры.

фотосинтез – процесс образования органических соединений из углекислого газа и воды с использованием энергии света и при участии фотосинтетических бактерий (часто с выделением кислорода как побочного продукта).



Атмосфера Венеры, фото 1996 года, сделанное в рамках миссии Magellan / Фото NASA

Очень много "может", с одной стороны. С другой, ученые настроены оптимистично.

Еще в 2020 году они заявили, что обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин .

. Причин этому может быть несколько, и одна из них указывает, что фосфин выработали микроорганизмы.

На Земле, например, фосфин тоже есть. Немного в человеческом кишечнике, еще немного – в анаэробных экосистемах с низким содержанием кислорода (в частности, в болотах).

Ученые настроены оптимистично

Фосфин еще может иметь вулканическое происхождение, поэтому для подтверждения своих предположений (что в атмосфере Венеры есть облака с анаэробными микроорганизмами – способными жить без кислорода) ученые взялись проводить исследования. В частности, группа под руководством биохимика Ракеша Могула из Калифорнийского государственного политехнического университета в Помоне.

И вот к каким выводам они пришли:

На определенных высотах в атмосфере Венеры уровень солнечного облучения сопоставим с земным, что делает возможным фотосинтез.

Касаемо воды, которая также необходима для поддержания жизни в той форме, в которой мы ее знаем – тут сложнее. С одной стороны, облака на Венере по меньшей мере на 75% состоят из серной кислоты. С другой стороны, она может быть и нейтрализованной – например, в форме бисульфата аммония. То есть, кислотность в атмосфере Венеры может быть меньшей, чем считалось ранее, а активность воды – большей.

Это не факт, нет – но предположение, основанное на расчетах и анализе.



Изображение Венеры 2020 года, сделанное в рамках проекта Mariner / Фото NASA

Исследователи откровенно признали, что имели целью установить хотя бы теоретическую возможность существования на Венере условий для поддержания жизни. И, по их мнению, таки установили. Результаты исследования опубликованы 27 сентября в журнале "Астробиология".

Почему это важно? Потому что теперь другие исследователи и космические миссии будут знать, что именно и где именно искать в атмосфере Венеры, чтобы окончательно доказать или опровергнуть факт (или догадку) существования там жизни.

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