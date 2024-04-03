Ему было 114 лет: в Венесуэле умер самый старый мужчина в мире

Хуан Висенте Перес Мора был обладателем звания самого старого мужчины в мире. К сожалению, житель Венесуэлы умер в возрасте 114 лет.

Печальное известие сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он посвятил Хуану Висенте Пересу Мора сообщение на своей странице в сети X.

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Мужчина попадал в Книгу рекордов Гиннеса

Заметим, что 4 февраля 2022 года житель Венесуэлы попал в Книгу рекордов Гиннеса. Его официально признали самым старым мужчиной в мире.

Известно, что родился венесуэлец в городе Эль-Кобре 27 мая 1909 года. Его семья перебралась в Лос-Пажуилес в 1914 году. Когда Хуану исполнилось 5 лет, он начал работать в сельском хозяйстве вместе со своим отцом и братьями. Также он помогал собирать сахарный тростник и кофе.

Мужчине было почти 40, когда он стал шерифом в Карикуэне. Соответствующую должность он занимал с 1948 года. Также в течение десяти лет он был ответственным за решение как земельных, так и семейных споров. Параллельно он продолжал работать в сельском хозяйстве.

Известно, что Перес Мора имел 11 детей. Когда он попал в Книгу рекордов Гиннеса, то имел 41 внука, 18 правнуков и 12 праправнуков.

Заметим, что Перес Мора перенял титул старейшего мужчины у Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Последний умер 18 января 2022 года, когда ему 112 лет и 341 день.

К слову, самым старым мужчиной, когда-либо жившим, был Джироемон Кимура. Японец прожил 116 лет и 54 дня. А вот женщиной, которая прожила дольше всех, стала француженка Жанна Луиза Кальмент. Она умерла в возрасте 122 лет и 164 дней.

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