Сумну звістку зробив президент Венесуели Ніколас Мадуро. Він присвятив Хуану Вісенте Пересу Мора допис на своїй сторінці у мережі X.

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Чоловік потрапляв до Книги рекордів Гіннеса

Зауважимо, що 4 лютого 2022 року мешканець Венесуели потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Його офіційно визнали найстарішим чоловіком у світі.

Відомо, що народився венесуелець у місті Ель-Кобре 27 травня 1909 року. Його сім'я перебралася до Лос-Пажуїлес у 1914 році. Коли Хуану виповнилося 5 років, він почав працювати у сільському господарстві разом зі своїм батьком і братами. Також він допомагав збирати цукрову тростину та каву.

Чоловікові було майже 40, коли він став шерифом у Карікуені. Відповідну посаду він обіймав з 1948 року. Також упродовж десяти років він був відповідальним за вирішення як земельних, так і сімейних спорів. Паралельно він продовжував працювати у сільському господарстві.

Відомо, що Перес Мора мав 11 дітей. Коли він потрапив до Книги рекордів Гіннеса, то мав 41 онука, 18 правнуків і 12 праправнуків.

Зауважимо, що Перес Мора перейняв титул найстарішого чоловіка у Сатурніно де ла Фуенте Гарсія. Останній помер 18 січня 2022 року, коли йому 112 років і 341 день.

До слова, найстарішим чоловіком, котрий коли-небудь жив, був Джіроемон Кімура. Японець прожив 116 років і 54 дні. А от жінкою, котра прожила найдовше, стала француженка Жанна Луїза Кальмент. Вона померла у віці 122 років і 164 днів.

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