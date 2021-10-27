Північний полярний відріг і Віяльна область (це дві яскраві масштабні радіоструктури, які можна побачити на протилежних сторонах неба Землі) з'єднані величезною системою магнітних ниток. Ці нитки й утворюють структуру, схожу на тунель, що оповиває Сонячну систему і найближчі зірки.
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Магнітна павутина
Щонайменше, так стверджують дослідники Університету Торонто у Канаді у матеріалі для The Astrophysical Journal.
Якби ми мали очі, здатні бачити радіосвітло, і глянули б у небо –то побачили б цю тунельну структуру практично повсюди,
– так пояснила це астрономка Дженніфер Вест.
Про Північний полярний відріг і Віяльну область вчені знають давно, з 1960-х років.
- От тільки пояснити їхнє існування було не так вже й просто.
- Ба навіть визначити відстань до них від Землі не могли.
Тільки припускали, що мовиться про сотні чи й тисячі світлових років. Проте досі жоден аналіз не пов'язував ці дві структури.
Магнітна павутинка навколо Землі – ілюстрація / Фото European Space Agency
Вест і колеги ж показали шляхом багаторазового моделювання з різними параметрами, що між ними – величезні радіопетлі. Ба більше, вчені навіть змогли більш-менш точно порахувати відстань.
- Від Сонячної системи вони віддалені приблизно на 350 світлових років.
- А загалом тунель між ними завдовжки сягає 1000 світлових років.
Астрономічна спільнота реагує на ці підрахунки як на щось "поза межами", а проте – позитивно. Адже дослідження канадських вчених може допомогти глибше зазирнути у процеси формування та еволюцію магнітних полів у галактиках.