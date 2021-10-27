Северный полярный отрог и Веерная область (это две яркие масштабные радиоструктуры, которые можно увидеть на противоположных сторонах неба Земли) соединены огромной системой магнитных нитей. Эти нити и образуют структуру, похожую на тоннель, овивающий Солнечную систему и ближайшие звезды.

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магнитная паутина

По меньшей мере, так утверждают исследователи Университета Торонто в Канаде в материале для The Astrophysical Journal.

Если бы у нас были глаза, способные видеть радиосвет, и мы посмотрели бы в небо – то увидели бы эту туннельную структуру практически повсеместно,

– так объяснила это астроном Дженнифер Вест.

Об Северном полярном отроге и Веерной области ученые знают давно, с 1960-х годов.

Вот только объяснить их существование было не так уж и просто.

Даже определить расстояние до них от Земли не могли.

Только предполагали, что речь идет о сотнях или даже тысячи световых лет. Однако до сих пор ни один анализ не связывал эти две структуры.



Магнитная паутинка вокруг Земли – иллюстрация / Фото European Space Agency

Вест и коллеги же показали путем многократного моделирования с различными параметрами, что между ними – огромные радиопетли. Более того, ученые даже смогли более или менее точно посчитать расстояние.

От Солнечной системы они удалены примерно на 350 световых лет.

В целом тоннель между ними в длину достигает 1000 световых лет.

Астрономическое сообщество реагирует на эти подсчеты как на что-то "вне пределов", однако – положительно. Ведь исследования канадских ученых может помочь глубже заглянуть в процессы формирования и эволюции магнитных полей в галактиках.