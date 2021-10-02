Вопрос дня: Нужно ли подбирать носки под цвет обуви

Носки уже перестали быть просто элементом гардероба. За последние годы они стали настоящим способом самовыражения. Но до сих пор идут дискуссии: нужно ли подбирать носки под цвет обуви. Попробуем разобраться с этим непростым вопросом.

В настоящее время носки – не просто необходимость, а незаменимый предмет. Он объединяет весь твой образ и демонстрирует индивидуальность. И хотя экспериментировать с новыми дизайнами очень весело, нужно иногда и соблюдать базовых правил. Хотя бы для того, чтобы нарушать их!

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Должны ли носки сочетаться с обувью или брюками?

Желательно, чтобы они сочетались с брюками. Иногда – с обувью.

Единственное исключение – если ты носишь монохромный образ с головы до пят. В таком случае нужно разбавить образ носками другого, желаемого яркого, цвета.

Когда стоит сочетать носки с обувью?

Никогда! Если ты хочешь быть стильным, то нужно подбирать носки только под брюки. Это визуально удлинит силуэт или сделает выигрышный акцент. Зато носки в тон с обувью могут сделать нижнюю часть твоих ног слишком массивной. А это уже не будет так круто!

Как подбирать носки под цвет брюк?

Серый, черный или темно-синий

Эти цвета подходят для менее повседневных и ультраформальних ситуаций, но не бойся тебе необязательно носить обычные оттенки. Дай себе возможность носить брюки такого цвета с необычными цветами носков.



Носки по тону должны подходить к брюкам / Фото Unsplash

Яркие цвета

В этом случае желтые или оранжевые модельные носки помогут тебе, например, в сочетании с коричневой или синей обувью. Если же выбираешь зеленые, то они подойдут к обуви медового или дымчатого цвета. А цвет носков в этом случае должен, собственно, соответствовать цвету брюк.

Делаем акцент

Если ситуация позволяет, то ты можешь взять на вооружение носки с принтом. Они будут отделять обувь от брюк. Но следует понимать, что такое сочетание не слишком годится для очень формальных мероприятий. Хотя, никто не сказал, что правила нельзя нарушать.

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Напоследок напомним, что носки – отличный способ выразить и больше рассказать о себе. Поэтому не бойся идти против правил, выбирая цветные носки с яркими принтами. Они могут привлечь к тебе гораздо больше внимания, чем дорогой дизайнерский костюм.