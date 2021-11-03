Вопрос с подвохом: сколько же в нашем Млечном Пути обитаемых планет

Благодаря космическому телескопу Kepler астрономы подсчитали, что в нашей галактике может быть до 300 миллионов обитаемых планет. То есть, планет, на которых могут быть условия для поддержания жизни.

Исследования проводили совместно ученые из NASA, Института SETI (проект по поиску внеземных цивилизаций) и других организаций по всему миру. Но, как всегда, не все так просто.

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Потенциально пригодные для жизни планеты

Подсчеты ученых касаемо потенциально пригодных для жизни планет базируются на так называемом "уравнении Дрейка". В нем подробно описаны факторы, которые надо учитывать – цивилизационные, астробиологические и тому подобные. В частности:

Количество звезд, которые формируются в нашей галактике в год.

Доля звезд, вокруг которых есть планеты.

Сколько в среднем приходится планет на такую ​​звезду.

Вероятность зарождения жизни на планете.

Вероятность возникновения разумных форм жизни на планете и тому подобное.

Чтобы итог уравнения был разумным, исследователи рассматривали только:

Экзопланеты, похожие по размеру на Землю.

И расположенные у звезды, которая имеет где-то такой же возраст и температуру, как и наше Солнце.

Ну и, как писали в Inverse, еще учитывали фактор воды (могла ли она быть на тех планетах). Так и насчитали 300 миллионов планет, на которых может быть жизнь, из общего количества в 100 миллиардов.



А где-то и нас высматривают внеземные формы жизни, и думают, не одни ли они во Вселенной / Фото unsplash

Это в теории. На практике есть всего немногим более 4000 экзопланет. Из них расположены в так называемой "зоне жизни" у своей звезды – несколько сотен. Чтобы найти и проверить все 300 миллионов... Может понадобиться некоторое время.

Нет – потенциально пригодная для жизни планета

Однако в мае 2021 в "Ежемесячнике" Королевского астрономического общества Великобритании опубликовали результаты исследования, которое опровергло утверждение о "300 миллионах потенциально обитаемых планет".

На то время, как пишет Forbes, ученые знали уже о 4422 экзопланетах, но только на некоторых могла бы существовать жизнь. Британские ученые, однако, подчеркнули, что ранее учтенных факторов мало, а сосредоточиться надо на самом важном – фотосинтезе. То есть – на процессе преобразования солнечного света, воды и углекислого газа в кислород и энергию.

Эти ученые убеждены, что именно фотосинтез имеет решающее значение для формирования сложных биосфер того же типа, что и на Земле.

То есть, даже если экзопланета потенциально пригодна для жизни, то она должна развивать атмосферу на основе кислорода.

Так вот, в этом исследовании говорится, что среди известных планет вообще лишь одна может иметь эти факторы (достаточно света, газа и воды) – JWST- Kepler-442b.

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А проверять остальные, может, не так и долго придется: если учесть, что две трети звезд Млечного Пути – это красные карлики, которые даже теоретически не могут дать своим планетам достаточно для фотосинтеза света.

Вот такая грустная история. Поэтому пока инопланетян мы можем эффективно поискать и найти разве что в кино.

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