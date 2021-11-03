Исследования проводили совместно ученые из NASA, Института SETI (проект по поиску внеземных цивилизаций) и других организаций по всему миру. Но, как всегда, не все так просто.

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Потенциально пригодные для жизни планеты

Подсчеты ученых касаемо потенциально пригодных для жизни планет базируются на так называемом "уравнении Дрейка". В нем подробно описаны факторы, которые надо учитывать – цивилизационные, астробиологические и тому подобные. В частности:

Количество звезд, которые формируются в нашей галактике в год.

Доля звезд, вокруг которых есть планеты.

Сколько в среднем приходится планет на такую ​​звезду.

Вероятность зарождения жизни на планете.

Вероятность возникновения разумных форм жизни на планете и тому подобное.

Чтобы итог уравнения был разумным, исследователи рассматривали только:

Экзопланеты, похожие по размеру на Землю.

И расположенные у звезды, которая имеет где-то такой же возраст и температуру, как и наше Солнце.

Ну и, как писали в Inverse , еще учитывали фактор воды (могла ли она быть на тех планетах). Так и насчитали 300 миллионов планет, на которых может быть жизнь, из общего количества в 100 миллиардов.



А где-то и нас высматривают внеземные формы жизни, и думают, не одни ли они во Вселенной / Фото unsplash

Это в теории. На практике есть всего немногим более 4000 экзопланет. Из них расположены в так называемой "зоне жизни" у своей звезды – несколько сотен. Чтобы найти и проверить все 300 миллионов... Может понадобиться некоторое время.

Нет – потенциально пригодная для жизни планета

Однако в мае 2021 в "Ежемесячнике" Королевского астрономического общества Великобритании опубликовали результаты исследования , которое опровергло утверждение о "300 миллионах потенциально обитаемых планет".

На то время, как пишет Forbes , ученые знали уже о 4422 экзопланетах , но только на некоторых могла бы существовать жизнь. Британские ученые, однако, подчеркнули, что ранее учтенных факторов мало, а сосредоточиться надо на самом важном – фотосинтезе. То есть – на процессе преобразования солнечного света, воды и углекислого газа в кислород и энергию.

Эти ученые убеждены, что именно фотосинтез имеет решающее значение для формирования сложных биосфер того же типа, что и на Земле.

То есть, даже если экзопланета потенциально пригодна для жизни, то она должна развивать атмосферу на основе кислорода.

Так вот, в этом исследовании говорится, что среди известных планет вообще лишь одна может иметь эти факторы (достаточно света, газа и воды) – JWST- Kepler-442b.

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А проверять остальные, может, не так и долго придется: если учесть, что две трети звезд Млечного Пути – это красные карлики, которые даже теоретически не могут дать своим планетам достаточно для фотосинтеза света.

Вот такая грустная история. Поэтому пока инопланетян мы можем эффективно поискать и найти разве что в кино.