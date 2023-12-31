Это связано со многими факторами. Во-первых, со временем мы привыкаем к человеку, что не означает, что он нам меньше нравится, а лишь то, что он уже не новый. Возможно, мы уже знаем, на что похожи сексуальные отношения с ней, и даже могут быть вещи, которые нам больше не нравятся, потому что они повторяются и даже могут казаться скучными.

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С другой стороны, в рутине и повседневности трудно найти моменты для страстной жизни, и хотя в начале отношений часто строятся веселые планы и каждый выкладывается по полной, с развитием отношений мы склонны довольствоваться более спокойной и менее волнующей динамикой.

В конце концов, как часто мы возвращаемся домой с нетерпением в ожидании романтического вечера после долгого дня в офисе, или насколько вероятно, что мы испытаем желание, если на следующий день проснемся слишком рано, чтобы вернуться на работу? Мы можем даже перестать договариваться о свидании с кем-то через несколько лет, и искра уже не столь интенсивна, хотя расположение может быть очень глубоким, поскольку мы перешли от фазы влюбленности в любовь.

Однако есть возможности возродить сексуальное влечение к партнеру, даже если прошло много времени, но для этого требовались желания и усилия обеих сторон. Вот несколько советов, которые помогут вам добиться этого.

1. Обоснуй свои ожидания

В представлении о романтической любви, которую мы видим в фильмах, музыке и везде, кажется, что в отношениях ничего не меняется и все остается идеальным навсегда. Однако это не совсем так, поскольку это нормально, что со временем динамика изменяется и требует новых договоренностей, планов, границ, желаний и т.п.

Для этого важно обосновать ожидания людей, участвующих в отношениях, например, подумать о том, сколько секса нужно каждому, чтобы чувствовать себя довольным, какую динамику они хотели бы иметь со временем, которым они представляют себе жизнь в паре и т.д. Это поможет вам определить, мыслите ли вы все равно и где вы можете улучшить совместимость.

2. Измените рутину

Достаточно сложно испытывать сексуальное влечение к кому-то, если ты постоянно устал и раздражен. Вот почему важно не ожидать, что секс произойдет самым диким образом после того, как ты вымыл посуду или приготовил еду на неделю. К примеру, лучше искать места вне рутины, чтобы разжечь искру, например, романтический вечер, где вы оба даете более внимательную и чувственную версию, чем ту, которой вы обычно делитесь во время усталости от повседневной жизни.

3. Не проводите все время вместе

С годами в отношениях мы привыкаем проводить много времени в компании друг друга и склонны отказываться от своей независимости. Однако это может отрицательно сказаться на разжигании страсти, ведь мы немного устали и не чувствуем между собой ничего нового.

В отношениях желательно сбалансировать время, которое мы проводим с кем-то, со временем наедине, чтобы пропустить и оценить, как компания друг друга заставляет нас чувствовать себя.



Иногда стоит проводить время отдельно, чтобы потом проводить его вместе в спальне / Фото lookstudio

4. Чувственная игра

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать внешние инструменты для возрождения сексуального влечения. Для этого можно попробовать чувственные игры, где каждый партнер взаимодействует с другим в соответствии с назначением, а чувственный физический контакт помогает настроить настроение. Они также могут воспользоваться своими любимыми секс-игрушками, чтобы увеличить удовольствие от близости.

5. Сексуальность – это еще не все

Ошибка, которой мы часто допускаем в отношениях, является мнение, что сексуальное влечение является ключевым, и что если он отсутствует или уменьшается, то это означает, что есть глубокая проблема и лучше расстаться с этим человеком. Хотя секс имеет значение и помогает сближать людей, длительные отношения имеют и другие элементы, которые укрепляют их и делают их стоимостными.

Да, нам нужно работать над близостью, но мы не должны переоценивать эти аспекты и признавать то, что хорошее в наших отношениях.

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Секс – только одно из составляющих отношений. Но то, что его стало меньше в вашей паре, еще не значит, что нужно паниковать. По всей вероятности, у вас просто слишком много работы или обязанностей. В то же время, вам стоит находить время для интимных встреч и пользоваться возможностью наслаждаться друг другом.