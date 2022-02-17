Как восстановиться после тренировки за 15 минут: крутые упражнения на мобильность

Важным в твоем тренировочном распорядке есть не только подъем "железа", но и работа над гибкостью. Лови несколько крутых упражнений, которые помогут тебе прокачать мобильность и восстановиться после тренировок.

Ими поделился в своем инстаграме фитнес-тренер Саван. С помощью этих упражнений ты сможешь изрядно поработать над своей гибкостью и мобильностью. Они, к слову, важны не только при работе в спортзале, но и в интимной жизни.

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Сегодня немного снизим интенсивность с помощью упражнений на растяжку и мобильность, чтобы помочь с гибкостью и восстановлением. Вот комплекс упражнений, которые вы можете выполнять после тренировки или сразу после пробуждения,

– говорит он.

Как прокачать гибкость – комплекс упражнений

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Голубь Кобра Лежак Заведение рук за спину Боковые вытягивания Растяжка с опорой на запястье Обратная растяжка с опорой на запястье Поочередная тяга к ноге Тяга к двум ногам одновременно

Твоя задача: тренерИсключение – поочередная тяга к ноге. В этом упражнении на каждую ногу ты уделяешь по 20 секунд.

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Выполни эти упражнения, чтобы растянуть свое тело, а также разрешить мышцам восстановиться. Их можно выполнять как с утра после пробуждения, так и в день отдыха. Гарантируем, тебе понравится процесс.

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Текст публикации тренера Саванна

Сегодня немного снизим интенсивность с помощью упражнений на растяжку и мобильность, чтобы помочь с гибкостью и восстановлением. Вот комплекс упражнений, который вы можете выполнять после тренировки или сразу после пробуждения.

1. Голубь (3 х 30 секунд)

2. Кобра (3 х 30 секунд)

3. Лежак (3 х 30 секунд)

4. Заведение рук за спину (3 х 30 секунд)

5. Боковые вытягивания (3 х 30 секунд)

6. Растягивание с опорой на запястье (3 х 30 секунд)

7. Обратная растяжка с опорой на запястье (3 х 30 секунд)

8. Поочередная тяга к ноге (3 х 20 секунд)

9. Тяга до двух ног одновременно ( 3 х 30 секунд)