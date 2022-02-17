Как восстановиться после тренировки за 15 минут: крутые упражнения на мобильность
Источник:инстаграм risewithsawan
Важным в твоем тренировочном распорядке есть не только подъем "железа", но и работа над гибкостью. Лови несколько крутых упражнений, которые помогут тебе прокачать мобильность и восстановиться после тренировок.
Ими поделился в своем инстаграме фитнес-тренер Саван. С помощью этих упражнений ты сможешь изрядно поработать над своей гибкостью и мобильностью. Они, к слову, важны не только при работе в спортзале, но и в интимной жизни.
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Сегодня немного снизим интенсивность с помощью упражнений на растяжку и мобильность, чтобы помочь с гибкостью и восстановлением. Вот комплекс упражнений, которые вы можете выполнять после тренировки или сразу после пробуждения,
– говорит он.
Как прокачать гибкость – комплекс упражнений
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
- Голубь
- Кобра
- Лежак
- Заведение рук за спину
- Боковые вытягивания
- Растяжка с опорой на запястье
- Обратная растяжка с опорой на запястье
- Поочередная тяга к ноге
- Тяга к двум ногам одновременно
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Выполни эти упражнения, чтобы растянуть свое тело, а также разрешить мышцам восстановиться. Их можно выполнять как с утра после пробуждения, так и в день отдыха. Гарантируем, тебе понравится процесс.
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Текст публикации тренера Саванна
Сегодня немного снизим интенсивность с помощью упражнений на растяжку и мобильность, чтобы помочь с гибкостью и восстановлением. Вот комплекс упражнений, который вы можете выполнять после тренировки или сразу после пробуждения.
1. Голубь (3 х 30 секунд)
2. Кобра (3 х 30 секунд)
3. Лежак (3 х 30 секунд)
4. Заведение рук за спину (3 х 30 секунд)
5. Боковые вытягивания (3 х 30 секунд)
6. Растягивание с опорой на запястье (3 х 30 секунд)
7. Обратная растяжка с опорой на запястье (3 х 30 секунд)
8. Поочередная тяга к ноге (3 х 20 секунд)
9. Тяга до двух ног одновременно ( 3 х 30 секунд)