5 покупок миллионеров, о которых они почти всегда жалеют
Источник:Yahoo!Finance
Чтобы стать миллионером, часто нужны терпение, замечательные бизнес-идеи и методичный упорный труд. Однако быть состоятельным не всегда означает быть финансово осторожным.
Даже миллионеры совершают ошибки. Они же и поделились наблюдениями и собственным опытом относительно покупок, о которых почти всегда жалели.
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Недвижимость на набережной
Спокойствие и природная красота поначалу кажутся осуществленной мечтой, когда человек покупает недвижимость у воды. Но реальность далека от идиллии.
Мой опыт с домами на побережье дал мне ценные уроки о скрытых расходах и проблемах,
– говорит гендиректор Stellar Public Relations, Inc. Бренда Кристенсен.
От последствий ураганов до непредсказуемых расходов и постоянного наплыва туристов, привлекательность недвижимости на побережье быстро исчезает.
Модные и высокорисковые инвестиции
По словам Джеффа Роуза, основателя Good Financial Cents, многие миллионеры убедились, что вложение средств в высокорисковые инвестиции без должного изучения приводит к значительным потерям. Это касается криптовалют, горячих акций, раскрученных стартапов и тому подобного.
Привлекательным ощущается шанс получить доступ к эксклюзивным возможностям, которые обычно доступны только состоятельным, но такие инвестиции в конце концов тускнеют по сравнению с традиционными,
– подчеркнул Роуз.
Леви Ньюман с Fiverr поддержал эту мысль, отметив, что перед тем, как делать значительные инвестиции, которые меняют жизнь, стоит отложить дополнительный капитал, чтобы защитить себя.
Билеты первого класса
По словам Джина Кабальеро, соучредителя GreenPal, одна из покупок, которую он часто считает ненужной и о которой всегда жалеет – это билеты первого класса на авиарейсах. На самом деле выбор места в эконом-классе может предложить достаточный комфорт и без высоких цен.
В первом классе обычно немного лучше кормят, и там немного больше места, но это пустая трата денег. Я больше не буду покупать билеты первого класса,
– говорит Кабальеро.
Действительно, повышение класса обслуживания до первого стоит втрое дороже. По словам Джина, за год он сэкономил от 5 до 10 тысяч долларов только благодаря тому, что выбирал эконом-класс.
Премиальные автомобили
Карла Деннис, гендиректор компании Karla Dennis and Associates, Inc., говорит, что больше всего жалеет о покупке автомобиля высокого класса.
Когда я только начала зарабатывать деньги, я хотела премиальный автомобиль за 100 000 долларов, поскольку считала его символом богатства,
– призналась она.
Но сейчас Деннис считает эту покупку глупой: "Я пожалела о ней уже на второй месяц". Теперь миллионерша понимает, что наличие денег требует более высокого уровня финансовой ответственности.
Экстравагантные предметы роскоши
Кэти Чарльстон, адвокат и советник в юридической компании Katie Charleston Law, работает с миллионерами. По ее словам, те, как правило, жалеют об экстравагантных роскошных покупках. Это о вещах из высокой моды и аксессуарах, яхтах и самолетах, уникальной недвижимости и высокотехнологичных гаджетах.
Экстравагантные предметы роскоши быстро обесцениваются и, как правило, не приносят долгосрочного удовлетворения, поскольку меняются стили,
– объяснила она.
А технологии быстро меняются и развиваются, поэтому сегодняшние покупки – новейшие смартфоны, дроны, игровые консоли и камеры – могут стать устаревшими уже завтра.