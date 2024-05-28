Следуя этим трендам, ты сможешь создать что-то неповторимое и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Не бойся экспериментировать и находить собственный стиль.

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Вот 10 основных трендов, которые стоит принять во внимание

Свободные силуэты. Непринужденные. Забудь о слишком тесной одежде, выбирай широкие брюки, свободные рубашки, пиджаки с просторными плечами. Это не только стильно, но и комфортно в жару.

Непринужденные. Забудь о слишком тесной одежде, выбирай широкие брюки, свободные рубашки, пиджаки с просторными плечами. Это не только стильно, но и комфортно в жару. Пастельные цвета. Мягкие цвета, например мятный, розовый, голубой и лавандовый, добавляют образу легкости и свежести. Сочетай пастельные цвета между собой или с базовыми нейтральными оттенками для создания гармоничного образа.

Мягкие цвета, например мятный, розовый, голубой и лавандовый, добавляют образу легкости и свежести. Сочетай пастельные цвета между собой или с базовыми нейтральными оттенками для создания гармоничного образа. Гавайские рубашки. Рубашки с яркими принтами возвращаются в моду. Они идеально подходят для летнего отдыха. Сочетай их с простыми шортами или джинсами, чтобы сбалансировать яркий верх.

Рубашки с яркими принтами возвращаются в моду. Они идеально подходят для летнего отдыха. Сочетай их с простыми шортами или джинсами, чтобы сбалансировать яркий верх. Спортивный шик. Спортивный стиль этим летом он становится более изысканным. Выбирай костюмы из технических тканей, брюки с аккуратным кроем и стильные кроссовки. Этот тренд позволяет чувствовать себя комфортно, при этом выглядя стильно.

Не бойся экспериментировать, но и обрати внимание на трендовые советы / Фото shopify@thenomadbrodie

Винтажные элементы. Винтажные вещи снова в моде. Ищи одежду с элементами стиля 70-х, 80-х или 90-х годов. Это могут быть футболки с ретро-принтами, джинсы с высокой талией и тому подобное. Только важно держать баланс между винтажем и современностью.

Винтажные вещи снова в моде. Ищи одежду с элементами стиля 70-х, 80-х или 90-х годов. Это могут быть футболки с ретро-принтами, джинсы с высокой талией и тому подобное. Только важно держать баланс между винтажем и современностью. Льняные вещи. Лен – идеальный материал для лета. Льняные рубашки, брюки и шорты не только стильные, они еще и позволяют коже дышать. Выбирай одежду из натурального льна для максимального комфорта.

Лен – идеальный материал для лета. Льняные рубашки, брюки и шорты не только стильные, они еще и позволяют коже дышать. Выбирай одежду из натурального льна для максимального комфорта. Короткие шорты. Они возвращаются в гардероб мужчин, потому что идеально подходят для активного отдыха и прогулок по городу. Сочетай их с простыми футболками или поло.

Они возвращаются в гардероб мужчин, потому что идеально подходят для активного отдыха и прогулок по городу. Сочетай их с простыми футболками или поло. Яркие принты. Не бойся экспериментировать с ними. Цветы, геометрические узоры, полосы – все эти принты придадут образу индивидуальности. Главное – соблюдать меру и не сочетать слишком много ярких элементов одновременно.

Не бойся экспериментировать с ними. Цветы, геометрические узоры, полосы – все эти принты придадут образу индивидуальности. Главное – соблюдать меру и не сочетать слишком много ярких элементов одновременно. Аксессуары. Это важная часть любого образа. Этим летом в моде стильные солнцезащитные очки, шляпы, браслеты и часы. Выбирай аксессуары, которые дополняют твой стиль и добавляют ему индивидуальности.

Это важная часть любого образа. Этим летом в моде стильные солнцезащитные очки, шляпы, браслеты и часы. Выбирай аксессуары, которые дополняют твой стиль и добавляют ему индивидуальности. Экологическая мода. Выбирай одежду из органических материалов, поддерживай бренды, которые заботятся об окружающей среде. Это не только модно, но и полезно для планеты.

Трендовые вещи можно удачно сочетать, важно только держать баланс / Фото halayalex@freepik

Как комбинировать разные стили для создания модного образа: