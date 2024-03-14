Строить "Титаник" гораздо веселее, чем считать деньги дома: миллиардер хочет возродить легенду

Австралийский миллиардер Клайв Палмер хочет построить "Титаник II". 10 лет назад он уже обнародовал такие намерения, но как-то не сложилось – а теперь решил вернуться к идее.

Палмер пообещал построить судно "намного, намного лучше, чем оригинал". И теперь стремится довести дело до конца, ведь убежден, что строить "Титаник" гораздо веселее, чем сидеть дома и считать деньги.

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"Титаник II" возвращается в повестку дня миллиардера из Австралии

Итак, Клайв Палмер сделал яркую презентацию в Сиднейском оперном театре, чтобы сообщить миру о своем видении построения масштабной копии легендарного океанского лайнера. Мол, его компания Blue Star Line построит "корабль любви, который будет образцом стиля и роскоши". Однако Палмер признал, что еще не нашел для этого верфь.

Почти 10 лет назад Палмер проводил очень похожую пресс-конференцию в Лондоне. Конечно, теперь его спросили журналисты, не был ли случайно тот проект мистификацией или рекламным трюком. На это Палмер ответил, что имеет "достаточно денег, чтобы построить "Титаник" 10 раз".

3D-визуализация запланированного Клайвом Палмером "Титаника II" / Фото Blue Star Line

Действительно, у Палмера были интересные годы – он был федеральным депутатом, отменил, а затем возродил политическую партию, потратил миллионы долларов на различные юридические дела, туристические предприятия и дорогие избирательные кампании.

– он был федеральным депутатом, отменил, а затем возродил политическую партию, потратил миллионы долларов на различные юридические дела, туристические предприятия и дорогие избирательные кампании. Работы над "Титаником II" остановили в 2015 году, в 2018 году Палмер заговорил о возобновлении проекта, но не сразу, а в 2022. Затем возникла задержка из-за Covid. Но теперь, говорит мужчина, ничто не помешает: "У меня теперь больше денег".

Хотя кое-что может помешать – Палмеру в этом месяце исполняется 70 лет. Поэтому он так и заявил: что может умереть, "ничего не сделав", а потому "Титаник II" просто обязан сделать.

Я сделаю это. Гораздо веселее делать "Титаник", чем сидеть дома и считать деньги,

– заверил Палмер.

Первый рейс корабля из Саутгемптона в Нью-Йорк, повторяющий злополучный рейс 1912 года, запланирован на июнь 2027 года. По оценкам бизнесмена, 56000-тонный корабль будет стоить от 500 миллионов до миллиарда долларов.

К слову, Клайв Палмер не только говорил о "Титанике". Как переполненный жизненным опытом человек, он сказал следующее:

Все, что нужно для счастья, я понял в своей жизни, – это иметь кого-то, кто тебя любит, где-то спать ночью и достаточно денег, чтобы хорошо поесть. Все остальное – иллюзия.

Что ж, это мудрые слова. Также надеемся, что "Титаник II" не останется иллюзией, как это случилось 10 лет назад.