Как приложения для знакомств могут тебе навредить

В океане идеально отфильтрованных фото профилей и в совершенстве отшлифованных биографий любому легко почувствовать, что он недостаточно хорош. А добавь к этому бремя отказов, и увидишь идеальный способ разрушить свое психическое здоровье.

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И вот факт: согласно исследованию Международного журнала экологических исследований и общественного здоровья за 2020 год, люди, которые пользуются приложениями для знакомств, имели более высокие показатели психологического дистресса, тревоги и депрессии.

Как защитить себя во время пользования приложениями для знакомств

Установи лимит времени на день, в течение которого будешь пользоваться приложением для знакомств. Лишние часы не увеличат количество знакомств, а только заставят тебя пройти через карусель эмоций, после которой точно стошнит.

в течение которого будешь пользоваться приложением для знакомств. Лишние часы не увеличат количество знакомств, а только заставят тебя пройти через карусель эмоций, после которой точно стошнит. Используй одно приложение за раз. Не надо хвататься за новые, пребывание в нескольких приложениях не только приведет к ненужной путанице, но и создаст почву для большего отторжения и нежелательной тревоги.

Не надо хвататься за новые, пребывание в нескольких приложениях не только приведет к ненужной путанице, но и создаст почву для большего отторжения и нежелательной тревоги. Четко определи свои границы. Убедись, что четко сформулировал свои потребности и границы, не подлежащие обсуждению. Держи свои границы твердо на месте и помни, что никто и ничто не стоит того, чтобы игнорировать эти пределы.

Если воспользоваться несколькими советами, можно избежать вреда от приложений для знакомств / Фото pressfoto@freepik

Как можно быстрее избавься от виртуальности. Не позволяй себе бесконечные онлайн-разговоры, которые никогда не переходят в реальную жизнь. Общение в приложении не покажет тебе настоящую версию человека, и ты никогда не можешь быть уверен, стоит ли человек твоего времени, если не общался с ним лично.

Не позволяй себе бесконечные онлайн-разговоры, которые никогда не переходят в реальную жизнь. Общение в приложении не покажет тебе настоящую версию человека, и ты никогда не можешь быть уверен, стоит ли человек твоего времени, если не общался с ним лично. Не воспринимай ничего лично. Если кто-то тебя отвергает, это не потому, что с тобой что-то не так. Просто тот человек ищет что-то другое. Ключ к выживанию и процветанию в приложении для знакомств – не падать в бездонную яму сомнений в себе.

Если кто-то тебя отвергает, это не потому, что с тобой что-то не так. Просто тот человек ищет что-то другое. Ключ к выживанию и процветанию в приложении для знакомств – не падать в бездонную яму сомнений в себе. Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Относись с добротой и будь откровенным, не играй в ненужные игры или сложные намеки. И тогда будешь представать в положительном свете, а еще и предотвращать любые случаи ненависти с той стороны.

Относись с добротой и будь откровенным, не играй в ненужные игры или сложные намеки. И тогда будешь представать в положительном свете, а еще и предотвращать любые случаи ненависти с той стороны. Формулируй реалистичные ожидания. Знакомства – сложный процесс, а приложения для знакомств – еще сложнее. Поэтому смотреть на жизнь с розовыми очками – предпосылка разочарования. Будь реалистичным и не жди мгновенных последствий от знакомств.

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