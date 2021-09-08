Все мы знаем, что тампоны – гигиеническая необходимость для женщин. И хотя мужчины часто стесняются этой темы, большинству из них хотя бы раз в жизни необходимо было приобрести своей возлюбленной или прокладки, или тампоны. И именно в них кроется секрет регулярного секса.

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Исследование, проведенное The Sleep Judge с участием 800 женщин и 20 мужчин показало:

почти 46% женщин, которым мужчины отказывали в покупке тампонов, были недовольны своими отношениями.

Интересно, что менструальный секс – не табу, как может показаться. Статистика свидетельствует о том что 1 из 10 пар регулярно занимается сексом во время месячных. Более того: более 70% женщин сообщают, что им легче достичь оргазма по сравнению с периодом без месячных.

Но стоит заметить также, что каждая 3 женщина отказывается заниматься сексом во время менструации.

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Какую же позу тогда выбрать для секса во время менструации? Лучшей, по результатам опроса, будет миссионерская, а после нее – doggy-style. Но стоит помнить о том что все твои движения должны быть максимально нежными и плавными.



В этих позициях секс во время менструации можно практиковать