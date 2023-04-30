Одежда на работу должна иметь определенные основные характеристики, чтобы ты не только чувствовал себя комфортно, но и мог чувствовать себя уверенно и производить наилучшее впечатление в офисе. Или, скажем, на собеседовании.

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Штаны для работы: 5 правил выбора

На работу тебе понадобятся рубашки, несколько джемперов, может быть, пиджак – и непременно безупречные штаны. Чтобы ты мог показать свой персональный стиль, при этом придерживаясь дресс-кода.

Времена года

Температура воздуха меняется в течение года, иногда бывает жарко, а иногда очень холодно, поэтому убедись, что у тебя есть соответствующие штаны для каждого из этих периодов.

Конечно, можешь носить одни и те же штаны круглый год, если хочешь. Но чтобы тебе было действительно комфортно, важно знать, что существуют материалы, такие как лен или хлопок, которые позволяют телу дышать и являются прохладными. А еще существует, скажем, шерсть, идеально подходящая для зимы и дающая дополнительную защиту, чтобы согреться.



Покупая штаны на работу, учитывай несколько важных правил / Фото freepik

Качество превыше количества

Тебе необязательно иметь пару штанов на каждый день года. Повторять свою одежду гораздо экологичнее, а также помогает лучше заботиться о собственном бюджете.

Покупай с умом, выбирая хорошо сконструированные, качественные брюки, имеющие более классический и вневременный стиль. Они прослужат дольше, и тебе не придется тратить лишние средства на замену порванных или устаревших брюк.

Классика или мода

Штаны классического кроя не выходят из моды и подходят большинству людей с разными типами фигуры, а также имеют знаковый фактор, помогающий носить их годами. С другой стороны, трендовые вещи помогают выглядеть современно и круто, поэтому отказываться от них тоже не стоит.

Важно соблюдать баланс между классикой и трендовыми элементами, а также не тратить слишком много денег на штаны, которые быстро выйдут из моды.



Чтобы выглядеть стильно и придерживаться при этом дресс-кода – много не надо / Фото halayalex@freepik

Цвет и детали

Британские королевские особы, например, любят синий, а Киану Ривз – фанат черного. Эти два цвета относятся к классике, вместе с серым, хаки, белым и армейским зеленым. Они всегда должны быть в твоем гардеробе.

В случае с джинсами для работы лучше подходят темные цвета, поскольку их считают более формальными. Важно избегать джинсов с большим количеством украшений, деталей или дыр. Лучше меньше, чем больше, когда речь идет о штанах для офиса.

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