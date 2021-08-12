Как выбрать обувь, которая подойдет идеально: 7 важных советов
Источник:The Art of Manliness
Возможно, покупка обуви не в перечень любимых мужских занятий. Но таки время от времени это надо делать.
Причем подходить к выбору обуви следует внимательно и осторожно. Ведь она ощутимо влияет не только на твой стиль, но и на комфорт.
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7 шагов к правильному выбору обуви
Неудачный выбор обуви может не только создать тебе образ человека без вкуса, но и наполнить движения болью и дискомфортом. Худшим следствием такого будут проблемы со здоровьем ног, коленей, даже спины.
Как выбрать обувь / Советы от The Art of Manliness
Покупаешь ты кроссовки на каждый день или туфли для официальных мероприятий, выбранная пара должна подходить идеально. Ниже приведем 7 советов, соблюдение которых поможет достичь этой цели.
Иди за обувью после обеда
- Потому что ноги немного отекают в течение дня. Поэтому лучше выбрать такую пару, которая будет прилегать к стопам, когда они крупнее, чем когда меньше.
Примеряй обувь в носках, на которых ты обычно такую обувь носишь
- Даже миллиметр разницы в толщине носков может сделать обувь дискомфортной, если ты мерил ее не в тех носках, в которых будешь ее носить.
При покупке обуви не зацикливайся на размере
- Зацикливаться на "своем" размере в процессе выбора обуви не стоит. Да, конечно, ты свой размер знаешь, но производители могут трактовать его не так точно.
Всегда измеряй обувь парой
- Если тебе подошла правая кроссовка, это не обязательно означает, что левая так же будет подходить. Дело в том, что одна из твоих стоп иногда бывает немного меньше или больше другой.
Примерил пару – пройдись
- И не просто абы как, а и по твердой поверхности, и по мягкой. Различные поверхности позволят тебе оценить ощущения от хождения глубже.
Бери обувь, в которой хорошо прямо сейчас
- А не "на вырост" или "они же растянутся". При регулярном ношение форма и размер обуви меняется, но незначительно. Поэтому удобным и комфортным она должна быть сразу!
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