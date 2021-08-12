Как выбрать обувь, которая подойдет идеально: 7 важных советов

Возможно, покупка обуви не в перечень любимых мужских занятий. Но таки время от времени это надо делать.

Причем подходить к выбору обуви следует внимательно и осторожно. Ведь она ощутимо влияет не только на твой стиль, но и на комфорт.

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7 шагов к правильному выбору обуви

Неудачный выбор обуви может не только создать тебе образ человека без вкуса, но и наполнить движения болью и дискомфортом. Худшим следствием такого будут проблемы со здоровьем ног, коленей, даже спины.



Как выбрать обувь / Советы от The Art of Manliness

Покупаешь ты кроссовки на каждый день или туфли для официальных мероприятий, выбранная пара должна подходить идеально. Ниже приведем 7 советов, соблюдение которых поможет достичь этой цели.

Иди за обувью после обеда

Потому что ноги немного отекают в течение дня. Поэтому лучше выбрать такую ​​пару, которая будет прилегать к стопам, когда они крупнее, чем когда меньше.

Примеряй обувь в носках, на которых ты обычно такую обувь носишь

Даже миллиметр разницы в толщине носков может сделать обувь дискомфортной, если ты мерил ее не в тех носках, в которых будешь ее носить.

При покупке обуви не зацикливайся на размере

Зацикливаться на "своем" размере в процессе выбора обуви не стоит. Да, конечно, ты свой размер знаешь, но производители могут трактовать его не так точно.

Всегда измеряй обувь парой

Если тебе подошла правая кроссовка, это не обязательно означает, что левая так же будет подходить. Дело в том, что одна из твоих стоп иногда бывает немного меньше или больше другой.

Примерил пару – пройдись

И не просто абы как, а и по твердой поверхности, и по мягкой. Различные поверхности позволят тебе оценить ощущения от хождения глубже.

Бери обувь, в которой хорошо прямо сейчас

А не "на вырост" или "они же растянутся". При регулярном ношение форма и размер обуви меняется, но незначительно. Поэтому удобным и комфортным она должна быть сразу!

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