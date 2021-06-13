Как не нужно паковать чемодан для путешествия: 8 распространенных модных мужских ошибок

Сезон отпусков стартовал, а это значит, что нужно позаботиться о сложении чемодана или рюкзака. Мы же расскажем о 8 самых распространенных модных ошибках, допускаемых мужчинами в стремлении стильно выглядеть во время поездки. Узнай, почему не место в твоей сумке и как оптимизировать количество одежды.

Конечно же, у тебя будет желание иметь стильный вид во время отпуска. Но это не значит, что нужно везти с собой буквально всю свою одежду. Чемодан нужно упаковать с умом, чтобы в нем осталось еще достаточно места для сувениров и сладостей. Мы же кратко пройдемся по наиболее распространенных модных ошибках.

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1. Слишком непринужденно. Тебе не обязательно везде ходить в костюме и галстуке, но не стоит забывать о дрес-коде. Если ты хочешь сходить за рубежом с возлюбленной в ресторан, то не стоит забывать хотя бы о вещах в стиле smart-casual. Если вы не спланировали еще ничего, то позаботься, чтобы в твоей сумке было что-то от классического, повседневного и спортивного стиля. Но не переусердствуй с количеством одежды.

2. Неудобная обувь. Конечно, ты собираешься много гулять. Поэтому тебе нужно выбрать ту обувь, которая будет не натирать и не давить. Это позволит избежать неприятных ощущений, которые могут перечеркнуть положительные эмоции, связанные с отпуском. К слову, брать в отпуск новенькую обувь мы КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ.



На тебе должна быть удобная обувь, рассчитанная на активную ходьбу / Фото Unsplash

3. Вьетнамки вне пляжа. Стоит запомнить раз и навсегда, что вьетнамки и другие подобные сланцы – обувь, которую носят исключительно на пляж или, чтобы сходить в бассейн. Не стоит надевать их для похода в музей или ресторан. И мы понимаем, что за бортом +40. Это не оправдание.

4. Носишь шорты в самолете. Путешественники, которые отдают предпочтение полетам, знают, что в салоне самолета во время полета бывает очень холодно. Поэтому нужно ответственно отнестись к наряду, который ты одеваешь. Лучшее, что ты можешь выбрать для перелета, – спортивный костюм. В нем ты будешь чувствовать себя максимально комфортно, а также получишь низкие шансы замерзнуть.



В самолете обычно очень холодно, поэтому лучше одеться потеплее / Фото Unsplash

5. Пакуешь вещи наугад. Тебе нужно паковать чемодан так, чтобы в нем была одежда, которую можно сочетать между собой. В противном случае есть все шансы, что ты возьмешь с собой те вещи, которые не будешь носить ни разу. Поэтому лучше взять меньше одежды, но универсальной. Это самый простой совет.

6. Слишком много спортивной одежды. Если ты не планируешь ходить в спортзал или на утренние пробежки, то не нужно засыпать свой чемодан спортивной одеждой. Достаточно костюма, в котором ты будешь лететь. А вот с собой лучше взять пару джинсов, легких брюк или шорт. Все зависит от страны и температурного режима в ней.



Много спортивной одежды бери только при условии тренировок в отпуске / Фото Unsplash

7. Выбираешь одежда не по погоде. Еще один важный момент. Накануне полета нужно изучить погодные условия. Например, в некоторых странах жарко днем, но очень холодно ночью. Также стоит обратить внимание на то, планируешь ли ты путешествие по самой стране. Например, если предполагается поход в горы, то с тобой точно должна быть теплая одежда. Не стоит забывать также о дождевике или легкой куртке.

8. Слишком много логотипов. Дело не в том, что логотипы – модная ошибка. Просто слишком большие логотипы могут стать причиной проблем, связанных с сочетанием одежды. Поэтому мы и делаем акцент на базовом гардеробе, который просто комбинировать.

Возьми на вооружение эти советы, чтобы выглядеть стильно во время поездки. Это позволит не только чувствовать себя комфортно, но и получать удовольствие от путешествия.

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