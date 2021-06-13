Як не потрібно пакувати валізу для подорожі: 8 поширених модних чоловічих помилок

Сезон відпусток стартував, а це означає, що потрібно потурбуватися про складання валізи або рюкзака. Ми ж розповімо про 8 найпоширеніших модних помилок, яких припускаються чоловіки у прагненні стильно виглядати під час поїздки. Дізнайся, чому не місце у твоїй валізі та як оптимізувати кількість одягу.

Звичайно ж, у тебе буде бажання мати стильний вигляд під час відпустки. Але це не означає, що потрібно везти з собою буквально весь свій одяг. Валізу потрібно спакувати з розумом, щоб у ній залишилося ще достатньо місця для сувенірів і смаколиків. Ми ж коротко пройдемося по найпоширеніших модних помилках.

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1. Занадто невимушено. Тобі не обов'язково всюди ходити в костюмі та краватці, але не варто забувати про дрескод. Якщо ти хочеш сходити за кордоном з коханою до ресторану, то не варто забувати хоча б про речі у стилі smart-casual. Якщо ви не спланували ще нічого, то потурбуйся, щоб у твоїй валізі було щось від класичного, повсякденного та спортивного стилю. Але не перестарайся з кількістю одягу.

2. Незручне взуття. Ясна річ, ти збираєшся багато гуляти. Тому тобі потрібно обрати те взуття, яке не натиратиме та не тиснутиме. Це дозволить уникнути неприємних відчуттів, які можуть перекреслити позитивні емоції, пов'язані з відпусткою. До слова, брати у відпустку новеньке взуття ми КАТЕГОРИЧНО НЕ РЕКОМЕНДУЄМО.



На тобі має бути зручне взуття, розраховане на активну ходьбу / Фото Unsplash

3. В'єтнамки поза пляжем. Варто запам'ятати раз і назавжди, що в'єтнамки й інші подібні сланці – взуття, яке носять винятково на пляж або, щоб сходити до басейну. Не варто взувати їх для походу в музей або ресторан. І ми розуміємо, що за бортом +40. Це не виправдання.

4. Носиш шорти в літаку. Мандрівники, які віддають перевагу польотам, знають, що в салоні літака під час польоту буває дуже холодно. Тож потрібно відповідальніше поставитися до вбрання, яке ти одягаєш. Найкраще, що ти можеш обрати для перельоту – спортивний костюм. У ньому ти почуватимешся максимально комфортно, а також матимеш низькі шанси змерзнути.



У літаку зазвичай дуже холодно, тому краще одягнутися тепліше / Фото Unsplash

5. Пакуєш речі навмання. Тобі потрібно пакувати валізу так, щоб у ній було вбрання, яке можна поєднувати між собою. В інакшому випадку є всі шанси, що ти візьмеш з собою ті речі, які не носитимеш жодного разу. Тож краще взяти менше одягу, але універсального. Це найпростіша порада.

6. Надто багато спортивного одягу. Якщо ти не плануєш ходити до спортзалу або на ранкові пробіжки, то не потрібно засипати свою валізу спортивним одягом. Достатньо буде костюма, в якому ти летітимеш. А от з собою краще взяти пару джинсів, легких штанів або шортів. Усе залежить від країни та температурного режиму в ній.



Багато спортивного одягу бери лише за умови тренувань у відпустці / Фото Unsplash

7. Обираєш одяг не по погоді. Ще один важливий момент. Напередодні польоту потрібно вивчити погодні умови. Наприклад, у деяких країнах спекотно вдень, але дуже холодно вночі. Також варто звернути увагу на те, чи плануєш ти подорож по самій країні. Наприклад, якщо передбачається похід у гори, то з тобою точно має бути теплий одяг. Не варто забувати також про дощовик або легку куртку.

8. Надто багато логотипів. Річ не в тім, що логотипи – модна помилка. Просто надто великі логотипи можуть стати причиною проблем, пов'язаних з поєднанням одягу. Тому ми й наголошуємо на базовому вбранні, яке надзвичайно просто комбінувати.

Візьми на озброєння ці поради, щоб мати стильний вигляд під час поїздки. Це дозволить не лише почуватися комфортно, а й отримувати задоволення від мандрівки.

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