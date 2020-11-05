Ты, наверное, слышал о стиле смарт-кэжуал. Но не до конца понимаешь, что же это такое и с чем его едят. Мы в новом материале на Men 24 попытаемся разобраться в smart-casual, а также дадим тебе несколько советов, которые помогут чувствовать себя стильно и комфортно каждый день!

Smart-casual может подчеркнуть твой стиль, а также чувствовать себя максимально комфортно в любых условиях. Men 24 рассказывает, что такое смарт-кэжуал, а также делится несколькими советами, которые помогут правильно подобрать одежду.

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Что такое smart-casual?

Начнем с того, что слово SMART в данном случае означает то же, что и в большинстве других. Здесь оно намекает на интеллектуальную составляющую твоего образа. Поэтому одежда должна иметь признаки разумности, универсальности и сбалансированности. А smart-casual – баланс между строгой классикой, а также расслабленной элегантностью итальянского павлина.

Смарт-кэжуал – смешивание костюмного стиля с повседневным. Но основной акцент делается именно на приставке "смарт", а не "кэжуал".

Smart-casual – стиль, который идеально подходит не только для офиса со свободным, но все же с определенным дресс-кодом, но и вообще очень функциональный стиль на каждый день.



Смарт-кэжуал сочетает в себе классический и повседневный стили / Фото pinterest

Одежда, присущая стилю смарт-кэжуал

Поэтому смарт-кэжуал – несколько вольный стиль, поэтому ты можешь смело менять атрибуты классического, но без перехода на агрессивный повседневный образ.

Вместо брюк можешь заменить чиносы или однотонные темные джинсы ;

Вместо одноцветной белой рубашки можешь выбрать ненавязчивую клетку или полоску ;

Вместо формальных оксфордов – лоферы ;

Вместо пиджака – кардиган или классический свитер .

А еще можешь наконец оставить галстук дома .



Можешь вместо классической рубашки одеть белую футболку с длинным рукавом / Фото pinterest

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Если коротко, то smart-casual можно составить из классического базового мужского гардероба. Но есть и в смарт-кэжуал ряд характеристик, на которые тебе стоит обратить внимание.

Характеристики гардероба smart-casual

Базовость;

Сдержанность цветов;

Отсутствие агрессивных трендов;

Одежда по фигуре;

Легкая фактура;

Минимальный набор индивидуальных аксессуаров.



Смарт-кэжуал предусматривает сдержанные цвета и легкую фактуру / Фото pinterest

Поэтому стилисты рекомендуют не злоупотреблять кроссовками и футболками в смарт-кэжуал. А также нужно будет использовать на регулярной основе слово "уместность". Поэтому твоя задача – объективно оценить, будет ли выглядеть именно этот элемент уместно в твоем образе. Поэтому в теории элементы в спортивном стиле допустимы. К примеру, белые классические кроссовки вместо лоферов или мокасин. Но не злоупотребляй этим.

К твоему вниманию примеры образов smart-casual

Все фото с Pinterest