Дело в том, что выгорание может создавать дистанцию, как физическую, так и эмоциональную. И если не воспринимать ситуацию серьезно и не решать ее, то отношения могут быть разрушены, а один из вас или оба будут чувствовать желание опустить руки и искать что-то новое.

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Но паниковать тоже не стоит, ведь все это можно решить и исправить. Отношения можно спасти и вернуть назад, хотя для этого нужно быть внимательным и быть готовым что-то изменить и приложить дополнительные усилия, особенно если это отношения, которые чего-то стоят и которые вы не хотите терять.

Помни, что хорошие отношения (семейные, дружеские и романтические) делают нас счастливыми и даже помогают нам дожить до глубокой старости, чувствуя, что мы все еще молоды, поэтому этот вопрос нельзя игнорировать.



Выгорание в отношениях случается чаще, чем мы думаем / Фото freepik

Признаки выгорания в отношениях

Чтобы решать проблему, ты должен сначала определить, что у тебя есть проблема, и когда речь идет о выгорании в отношениях, есть несколько признаков, которые указывают или на то, что выгорание только начинается, или на то, что это что-то, что продолжается уже некоторое время, и нельзя допускать ухудшения ситуации.

По данным Psych Central и Choosing Therapy, это следующие признаки:

Чувство немотивированности

Ты чувствуешь безнадежность

Отсутствие связи с другим человеком

У тебя растет неуверенность в себе

Терпение находится на самом низком уровне

Проявляется неверность

Постоянные или частые ссоры

Малый интерес к сексу

Не стремитесь проводить время вместе

Мысли об отношениях вызывают стресс

Ты фантазируешь о разрыве отношений

Эмоциональное истощение и отсутствие чувства юмора



Эти признаки свидетельствуют о выгорании в отношениях / Фото Karly Ukav

Что делать, чтобы избежать выгорания в отношениях

Осмелься говорить о том, о чем вам нужно поговорить. Важно помнить, что даже если ты находишься в длительных отношениях с этим человеком, он не обязательно поймет, чего ты хочешь или нуждаешься, если ты об этом не говоришь. Потребности могут меняться со временем, поэтому нужно поддерживать открытую линию общения и не бояться просить именно о том, чего ты хочешь, нуждаешься или любишь.

Недопонимание может повлечь много проблем и разочарований, и лучший способ избежать этого – говорить четко. Ты также должен быть готовым прислушиваться к потребностям друг друга, ведь отношения не бывают односторонними.

Ищи совместные развлечения. Речь идет не только о том, чтобы делить одно пространство и проводить время вместе. Это время должно быть качественным, желательно с увлечениями, которые вам обоим нравятся, которыми вы можете поделиться и которые могут вызвать разговоры или укрепить связи. Это правда, что тебе нужно проводить время с человеком, чтобы стать ближе, но это время не стоит того, если вы плохо проводите время, если вы все время приклеены к телефону или если вы проводите время вместе лишь для того, чтобы поссориться, поспорить.



У вас должно быть какое-то хобби для обоих / Фото freepik

Проявлять привязанность. Говорят, что поступки говорят громче, чем слова, поэтому не просто говори ей, как сильно ты ее любишь или заботишься о ней. Покажи это знаками привязанности, которые могут включать объятия, значимый подарок (который точно не должен быть дорогим), приготовление еды для другого человека или что-либо, что помогает дать понять, что ты ценишь кого-то и заботишься о нем.

Не проводите все время вместе. По данным Choosing Therapy, иногда вам нужен небольшой перерыв, который поможет вам очистить голову, оценить то, что вы имеете, и восстановить энергию. И речь идет не о перерыве в отношениях, когда ты технически уже не с этим человеком, а о поиске моментов и пространства для того, чтобы побыть в одиночестве, позаботиться о себе, развивать свои личные интересы и продолжать свой рост или лечиться.

Знать причину. Самое важное – понять, откуда берется усталость, чтобы найти лучший способ ее решить и двигаться дальше. Для этого нужно выложить вопрос на стол и попытаться найти корень проблемы вместе с другим человеком.

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Пусть в ваших отношениях не будет выгорания. А если оно таки начнет проявляться, то вам обоим стоит оперативно с этим справиться, чтобы пара развивалась, а вы вдвоем дальше были счастливы.