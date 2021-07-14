Выпал из одежды шнурок – хватайся за соломинку: полезный лайфхак

Как вставить шнурок в штаны или толстовку, если он оттуда коварно вылез? Эта распространенная проблема в быту, особенно после стирки, имеет простое решение.

Восстановить шнурок на своем месте в одежде можно менее чем за минуту! Интересный лайфхак предложили Бретт и Кейт Маккей, писатели из США.

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Как быстро вставить в одежду шнурок, который неожиданно вылез

Что это такое – шнурки

Шнурки – не что-то особенное в гардеробе. Они есть во многих видах спортивной одежды – штанах, шортах, худи (толстовках) и тому подобное. Если у тебя такая одежда есть, ты точно знаком и с этой проблемой:

Шнурки имеют привычку вылезать из своего "кожуха". Особенно часто такое случается после стирки в машинке.

Как мы обычно возвращаем шнурок на место

Кое-кто пытается делать это вручную, пальчиками, но большинство слышали о методе со шпилькой. Да, это когда к кончику шнурка шпилят шпильку (английскую булавку), и затем протягивают ее через "лаз" сантиметр за сантиметром.

С одной стороны, пальцы лучше чувствуют шпильку, с другой – на самом деле времени это занимает не меньше, чем делать то же самое, но без нее.

Но есть метод перетягивания шнурка за менее чем 60 секунд

Все, что для этого нужно – соломинка и степлер. Далее все просто: протягиваешь конец шнурка через соломинку, степлеришь ее, и уже спокойно и быстро протягиваешь соломинку через то место, где должен быть шнурок.

Буквально за каких-то полминуты она будет там, где и должна – тебе останется только отцепить скобу и снять соломинку.

Красиво и эффективно вставляем шнурок на место: инструкция в фото

Преимущества и недостатки

Большое преимущество метода (кроме скорости и экономии времени) – соломинка не дерет материал одежды, в отличие от шпильки.

Единственное же неудобство метода – соломинку и степлер таки придется держать дома, даже если для других целей ты их не используешь.

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