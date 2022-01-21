Как забыть бывшую: советы, которые тебе мог бы дать Джеймс Бонд

Никто не будет спорить с тем фактом, что Джеймс Бонд – тот еще ловелас. И, если ты видел ленты об этом культовом киногерое, то знаешь, что иногда его интрижки заканчивались.

Если тебе необходимо забыть свою бывшую, то рекомендуем взять на вооружение советы, которые мог бы дать Джеймс Бонд. Их, конечно же, не следует воспринимать как истину в последней инстанции. Но мы уверены, что с их помощью можно существенно облегчить свою жизнь.

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1. Найди время для исцеления

После случившегося с Мадлен, Бонд на несколько лет уехал на Ямайку. И хотя тебе не нужно делать то же самое, это показывает, что хороший способ преодолеть уныние неудачных отношений – отстраниться и найти время для себя.

Покинь социальные сети, посети места силы, расслабься и найди себе новое хобби. Все для того, чтобы отвлечься. Очень важно сосредоточиться на своем психическом здоровье и благополучии.



Вытащи себя из привычной среды / Фото Robson Hatsukami Morgan

2. Найди замену, но не другого человека

Джеймс Бонд заменяет одни отношения на другие, но это не самый здоровый поступок. Он может стать причиной еще больших проблем и разочарований. Что ты можешь сделать? Замени отношения занятием, которое поможет тебе чувствовать себя лучше. Удели достаточно времени друзьям и родным. Займись наконец спортом.

У тебя наконец-то появится возможность уделить себя тому, на что никак не находилось достаточно времени.

3. Сосредоточься на том, что ты любишь и делаешь хорошо

Эта штука с Ямайкой некоторое время работала, но потом Бонд возвращается к работе и борется с преступниками по-прежнему. Конечно, это крайности, но сосредоточение внимания на вещах, которые ты любишь и делаешь хорошо, может помочь тебе. Это напомнит тебе о том, что твоя жизнь связана не только вокруг отношений.

4. Старайся быть объективным и анализировать ситуацию

Джеймс Бонд поначалу этого не понимает, но спустя какое-то время он начинает думать о вещах более объективно. Он анализирует, что пошло не так, интерпретируя знаки и открывая свою собственную роль в истории.

Хороший способ двигаться вперед – взглянуть на вещи со стороны. Ты увидишь ошибки, которые не следует повторять в будущем.



Попробуй взглянуть на ситуацию со стороны / Фото Elijah Hiett

5. Закрой цикл

Смерть Веспер очень поразила Бонда, и это было то, что он носил с собой долгое время. Но его отпуск в Италии показал ему, что иногда лучше отпустить, проститься и оставить прошлое в прошлом. Это непросто и нет формулы, работающей для всех.

Он решил пойти к могиле возлюбленной и сказать, что он должен был сказать. Хотя он знал, что его никто не услышит. Важен сам акт.

6. Не лги себе

Наконец, следует не игнорировать то, что ты чувствуешь. Не заставляй себя верить, что ты совершенен, когда это не так. Важно признать, принять и научиться управлять своими эмоциями. В противном случае ты можешь взорваться.

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Нам есть чему поучиться у Джеймса Бонда. Особенно когда речь идет об отношениях. Итак, возьми на вооружение советы, которые мог бы тебе дать культовый киногерой. С их помощью можно будет оставить предыдущие отношения в прошлом. Попробуй это сделать...